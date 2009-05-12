آبرسانی به 3340 خانوار عشایر خراسان جنوبی انجام شد

غلامحسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: جهت تامین آب این تعداد خانوار عشایر استان اعتباری بالغ بر هزار و 670 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: طی این مدت سه هزار و 136 کیلومتر ایلراه های عشایری با اعتباری بالغ بر یک میلیون و 130 میلیون ریال مرمت و موج تراشی شده اند.

افضلی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از پراکندگی و از کارافتادگی عشایر استان در قالب گازرسانی، نفت رسانی و آبرسانی خدمات رسانی می شود، بیان داشت: در این طرح در سال گذشته به هزار و 496 خانوار نیازمند عشایر استان مقدار یک میلیون و 795 هزار و 200 لیتر نفت، به چهار هزار و 998 خانوار، تعداد 119 هزار و 952 سیلندر گاز توزیع شده است.

این مسئول تعداد خانوار عشایر خراسان جنوبی را 15 هزار و 153 خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: عشایر خراسان جنوبی هفت درصد جمعیت عشایر کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه جامعه عشایر استان 13 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند، یادآور شد: عشایر استان در حال حاضر دارای 120 هزار واحد دامی هستند که این میزان 34 درصد دام استان را تشکیل می دهد.