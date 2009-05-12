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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

اختصاصی مهر/

تشکیل کارگروه دوربینهای مداربسته مدارس در شورایعالی آموزش و پرورش

تشکیل کارگروه دوربینهای مداربسته مدارس در شورایعالی آموزش و پرورش

معاون دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار خبر نصب دوربینهای مداربسته در برخی از مدارس تهران توسط خبرگزاری مهر گفت: کارگروه تخصصی در شورای عالی آموزش و پرورش برای بررسی نصب دوربینهای مدار بسته در مدارس تشکیل شده است.

محمد بطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در پی مطرح شدن موضوع نصب دوربینهای مدار بسته در برخی از مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش دستور تشکیل کارگروه تخصصی در شورای عالی آموزش و پرورش داده شد که آن را پیگیری کردیم.

این اظهارات در حالی از سوی بطایی بیان می شود که مدیران برخی از مدارس بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم اقدام به نصب دوربین مدار بسته در مدرسه کرده اند و از این طریق دانش آموزان را کنترل می کنند.

پیش از این مدیر یکی از مدارس دخترانه راهنمایی تهران که اقدام به نصب دوربین در مدرسه خود کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود نیروی انسانی در مدرسه را علت اصلی نصب دوربین مداربسته اعلام کرده بود.

این مدیر مدرسه با بیان این مطلب گفته است: مدرسه ما به دلیل وسعت زیاد و تراکم جمعیتی منطقه بالغ بر یک هزار و200 دانش آموز در دو نوبت دارد و من طبق دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی که سال گذشته توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، تنها با یک ناظم باید مدرسه را کنترل کنم.

معاون دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در ادامه این گفتگو به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون کارشناسان ما در این کارگروه مشغول بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تاثیر آن در نظام تعلیم و تربیت هستند.

بطایی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید پیش نویس طرح استفاده از دوربینهای مداربسته تا ظرف چند ماه آینده آماده شود و پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا در سال تحصیلی 89-88 به مدارس ابلاغ شود. 

کد مطلب 876465

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