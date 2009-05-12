اختصاص 930 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی در استان مرکزی

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه لازم است ستادی به منظور تخصیص صد درصدی بودجه‏ های عمرانی و همچنین جذب درآمدها توسط فرمانداران تشکیل شود افزود: از مجموع اعتبارت عمرانی استان10 میلیارد تومان برای کاهش آلودگی، 10 میلیارد تومان برای طرح توسعه خمین و 10 میلیارد تومان به‌ منظور سایر ملزومات در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: اولویت تخصیص بودجه امسال با طرح‏های نیمه تمام است و امسال طرح های نیمه تمام به ویژه طرح هایی که در سال قبل با کسر اعتبار مواجه بوده و دارای تعهد هستند انجام می شوند.

شعبانی فرد با تاکید بر اینکه تا پایان یافتن طرح‏ها و پروژه‏ های نیمه تمام هیچ طرح عمرانی جدید در استان آغاز نخواهد شد تصریح کرد: اجرای طرح ‌های جدید در موارد ضروری زمانی انجام می شود که مطالعات توجیهی این طرح ها انجام و اعتبار کافی و زمین مناسب داشته باشند.