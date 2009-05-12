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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

اختصاص 930 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی در استان مرکزی

اختصاص 930 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی بودجه جاری و عمرانی استان مرکزی را در سال جاری930 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 30 درصد بودجه عمرانی و جاری کشور در سال جاری کاهش یافته است.

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه لازم است ستادی به منظور تخصیص صد درصدی بودجه‏ های عمرانی و همچنین جذب درآمدها توسط فرمانداران تشکیل شود افزود: از مجموع اعتبارت عمرانی استان10 میلیارد تومان برای کاهش آلودگی، 10 میلیارد تومان برای طرح توسعه خمین و 10 میلیارد تومان به‌ منظور سایر ملزومات در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: اولویت تخصیص بودجه امسال با طرح‏های نیمه تمام است و امسال طرح های نیمه تمام به ویژه طرح هایی که در سال قبل با کسر اعتبار مواجه بوده و دارای تعهد هستند انجام می شوند.

شعبانی فرد با تاکید بر اینکه تا پایان یافتن طرح‏ها و پروژه‏ های نیمه تمام هیچ طرح عمرانی جدید در استان آغاز نخواهد شد تصریح کرد: اجرای طرح ‌های جدید در موارد ضروری زمانی انجام می شود که مطالعات توجیهی این طرح ها انجام و اعتبار کافی و زمین مناسب داشته باشند. 

کد مطلب 876466

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