  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۳۹

تالیف کتاب ورزش ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش کرمان با اشاره به نقش مهم ورزش در سلامت دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی خواستار تالیف کتاب ورزش و توجه بیشتر مسئولان به درس تربیت بدنی شد.

عبدالحسین پور محی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: عدم وجود کتاب تربیت بدنی و آموزش علمی درس تریبت بدنی به دانش آموزان در راستای افزایش مهارتهای علمی ورزشی در سیستم آموزشی احساس می شود.

وی افزود: از سال گذشته صحبتهایی در خصوص تالیف این کتاب شنیده می شد اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

وی خواستار تالیف کتاب درس تربیت بدنی و آموزش علمی این درس در مدارس شد و گفت: در پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که نیاز مبرم به معلم تربیت بدنی وجود دارد در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

پور محی آبادی گفت: طبق سیاست گذاری های برنامه های چهارم و پنجم توسعه ساعات درس تربیت بدنی هم اکنون در 70 درصد از مدارس دخترانه و پسرانه استان از دو به سه ساعت افزایش یافته است که در این خصوص رتبه اول در کشور را دارا هستیم.

کد مطلب 876473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها