تالیف کتاب ورزش ضروری است

عبدالحسین پور محی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: عدم وجود کتاب تربیت بدنی و آموزش علمی درس تریبت بدنی به دانش آموزان در راستای افزایش مهارتهای علمی ورزشی در سیستم آموزشی احساس می شود.

وی افزود: از سال گذشته صحبتهایی در خصوص تالیف این کتاب شنیده می شد اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

وی خواستار تالیف کتاب درس تربیت بدنی و آموزش علمی این درس در مدارس شد و گفت: در پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که نیاز مبرم به معلم تربیت بدنی وجود دارد در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

پور محی آبادی گفت: طبق سیاست گذاری های برنامه های چهارم و پنجم توسعه ساعات درس تربیت بدنی هم اکنون در 70 درصد از مدارس دخترانه و پسرانه استان از دو به سه ساعت افزایش یافته است که در این خصوص رتبه اول در کشور را دارا هستیم.