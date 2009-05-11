ناوگان حمل و نقل هوایی هلال احمر خراسان رضوی نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی علیزاده بیرجندی ظهر دوشنبه به مناسبت قرار گرفتن در هفته هلال احمر در جمع خبرنگاران افزود: جمعیت هلال احمر مرکز استان از نظر تجهیزات و منابع از وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار شد که از جمله این پیشرفت ها می توان به کاهش سن 75 درصدی خودروهای امدادی از بیش از 15 سال به حداقل قابل قبول اشاره کرد.

وی به توسعه پایگاه ها و انبارهای امدادی به عنوان بخشی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 3 میلیارد تومان جهت پایگاه های امدادی مشهد، تایباد و کاشمر، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان جهت احداث پایگاه امداد جاده ای و 2 میلیارد و 600 میلیون ریال جهت تکمیل آشیانه بالگرد تخصیص یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین اختصاص 10 دستگاه آمبولانس، بیل مکانیکی، سبد کالا جهت تکمیل انبارها، خودرو توماس، تهیه تجهیزات زنده یاب، ست نجات هیدرولیک و ست امداد و نجات کوهستان، تهیه لیفتراک و افزودن بیگن به سیستم در سال گذشته را از دیگر توجهات دولت نهم به جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان 24 انبار داریم، گفت: یک پست ثابت امداد و نجات جاده ای در شهرستان تربت حیدریه ایجاد شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای جمعیت هلال احمر برای جلب مشارکت جوانان در خدمات امدادی گفت: به هنگام حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به فلسطین، بیش از 2 میلیارد و 192 میلیون ریال توسط 718 عضو داوطلب در 188 پایگاه ثابت و سیار در 196 صندوق جمع آوری کمک ها، جمع آوری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مرکز خراسان رضوی توزیع 2 هزار سبد غذایی به ارزش 590 میلیون ریال در میان نیازمندان و حمایت دارویی از یک هزار و 539 نیازمند به ارزش 600 میلیون ریال را از دیگر فعالیتهای جمعیت هلال احمر مرکز خراسان رضوی خواند و گفت: با برنامه های ویژه آموزشی تلاش می شود مردم به عنوان نخستین حافظان جان و مال خود آگاهی های لازم را کسب کنند.