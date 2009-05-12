زارع در "ایران بیست سال بعد" مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط ‌احمدی 14 اردیبهشت در تهران کلید خورد و مهدی پاکدل، نازنین فراهانی، مهدی عبادتی دیگر بازیگران آن هستند.



داستان "ایران بیست سال بعد" در سال‌های 68 تا 78 اتفاق می‌افتد و درباره زنی به نام شیرین است که از آمریکا به ایران آمده تا سهم خودش را از شرکت آجرسازی پدرش دریافت کند و ...

عوامل فیلم عبارتند از جمشید مرتضوی مدیر تصویربرداری، محمد صالحیان صدابردار، یاسمین ریزان منشی‌صحنه، کاوه صباغ‌زاده دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، متنی طاهرخانی دستیار دوم کارگردان، مهسا عظیمی طراح صحنه و لباس، ایمان امیداوری طراح گریم و اوژن سیداشرفی تدوین.

فیلم تلویزیونی "ماه در سایه" به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر اخیراً از شبکه یک پخش شد.