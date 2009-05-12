استاندارد آگهی در بسیاری از نشریات معتبر کشور رعایت نمی شود

رئیس مرکز پژوهشهای ارتباطات علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نسبت آگهی به سایر مطالب در نشریات باید 40 به 60 باشد، در حالیکه به دلیل عدم توجه های لازم، این امر چندان رعایت نمی شود.

افخمی ادامه داد: استفاده بیش از حد از آگهی در نشریات در بسیاری مواقع باعث می شود کیفیت محتوایی نشریات پایین آید، زیرا آنها در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از صفحات خود را به آگهی اختصاص داده و از رسالت واقعی خود تا حدی فاصله گرفته اند.

وی بیان کرد: لازم است دست اندرکاران و صاحبان نشریات از آگهی گرایی بیش از حد فاصله بگیرند و به جای اختصاص صفحات زیادی از رسانه خود به آگهی بخشی از این صفحات را به مسائل جدیتر از قبیل خبر، نقد، گزارش و ... اختصاص دهند تا حجم مطالب جدی و مسئولانه آنها افزایش یابد.

رئیس مرکز پژوهشهای ارتباطات افزود: در صورت تحقق این امر، میزان عمل نشریات به رسالت واقعی خود یعنی پرداختن مسئولانه به مسائل جدی بیشتر می شود و فلسفه ذاتی آنها بیش از پیش محقق می شود.

آگهی ها باید به صورت آگهی نامه منتشر شود

افخمی در بخش دیگری از سخنان خود نیز تاکید کرد: گذشته از این امر بهتر است آگهی ها به صورت مستقل از سایر قسمتهای نشریه در قالب آگهی نامه منتشر شود، زیرا بسیاری از افراد نشریه را به خاطر آگهی می خرند و انتشار مستقل آگهی نامه هم نیازهای این افراد را تامین می کند و هم باعث می شود کیفیت محتوایی نشریه ارتقا یابد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است نشریات معتبر در زمینه رعایت استاندارد آگهی، کار حرفه ای و عمل به رسالتهای رسانه ای به خوبی عمل کنند، زیرا در این حالت هم به وظایف ذاتی خود عمل کرده اند و هم به الگویی برای سایر نشریات و رسانه ها تبدیل شده اند.