699 واحد تعاونی در استان گیلان تشکیل شد

ولی الله نمایشی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این رقم معادل 11 درصد کل تعاونی های موجود استان در سال 87 بوده است.

وی ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره کل در زمینه میزان اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد: تعاون گیلان توانسته است به ترتیب رتبه های اول تا سوم کشوری را در این بخشها کسب کند.

مدیرکل تعاون گیلان با اعلام اینکه 366 طرح زودبازده اقتصادی در بخش تعاون گیلان در دو سال اخیر به بهره برداری رسیده است، افزود: از مجموع هزار و 417 طرح بنگاه کوچک زودبازده در گیلان 865 طرح با هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده است.

نمایشی اظهار داشت: از این تعداد 366 طرح در بخشهای اقتصادی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی در استان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از 366 بنگاه کوچک زودبازده بخش تعاون در گیلان برای دو هزار و 650 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

این مسئول گفت: برای تاسیس و راه اندازی این بنگاه های زودبازده بیش از 360 میلیارد ریال تسهیلات به دو هزار و 562 نفراز اعضای تعاونی های پرداخت شده است.

وی بیان داشت: تعاونی های استان گیلان سال گذشته با اجرای دستورالعمل تشکیل بنگاه های کوچک اقتصادی زمینه ایجاد دو هزار و 200 فرصت شغلی در استان فراهم کرده اند.

نمایشی ادامه داد: سال گذشته 130 تعاونی صنعتی، کشاورزی، خدماتی، معدنی، حمل و نقل و مسکن با 460 میلیارد ریال به سیستم بانکی استان معرفی شده اند.

مدیرکل تعاون گیلان یادآور شد: در حال حاضر پنج هزار و 193 تعاونی در استان گیلان تاسیس شده که از این تعداد دو هزار و 28 تعاونی فعال و هزار و 954 تعاونی در دست اجرا و بقیه غیر فعال هستند.