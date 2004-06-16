بيانيه شوراي حكام درباره كره شمالي منتشر شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اجراي پادمان ها در جمهوري دموكراتيك كره به اين شكل از سوي شوراي حكام تنظيم شده است:

بحث ها در باره كره شمالي به پايان رسيده است و تمام بيانيه هاي مربوط به اين كشور در گزارش مذكور در نظر گرفته شده است.

شوراي حكام با تاسف اعلام مي كند كه كره شمالي با آژانس همكاري نكرده است و گامهاي ضروري كه شورا در قطع نامه 6 ژانويه و 12 فوريه 2003 از اين كشور خواسته بود، را جامه عمل نپوشانده است. شورا همچنين با نگراني خاطر نشان مي كند كه آژانس در موقعيتي قرار نگرفته است تا تضميني را درباره فعاليت ها و مواد هسته اي كره شمالي به دست بياورد.

تعدادي از اعضا بر اهميت گفتگوي مداوم براي محقق شدن قطع نامه اي جامع و صلح آميز درباره موضوع هسته اي كره تاكيد كردند. اين اعضا اظهار اميدواري كردند كه چنين قطع نامه اي بازگشت كره شمالي به رژيم عدم گسترش سلاح هاي هسته اي را تضمين كند و به آژانس امكان دهد كه درباره برنامه هاي هسته اي كره شمالي اطلاعات بيشتري كسب كند. در اين راستا، شورا خواهان تلاش هاي بيشتر از سوي شش كشور شد.

شوراي حكام از مدير كل آژانس مي خواهد كه همچنان اطلاعات بيشتري در اين زمينه در اختيار شورا قرار دهد.



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