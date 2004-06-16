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۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۲۲:۰۶

گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (79)

پيش نويس سوم قطعنامه نهايي شد ؛ اروپا به آمريكا آري گفت

پيش نويس سوم قطعنامه نهايي شد ؛ اروپا به آمريكا آري گفت

سومين پيش نويس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي كه گفته مي شود آخرين آن باشد در حالي نهايي شده است كه به اعتقاد ديپلماتهاي مستقل حاضر در وين نه تنها تعديل نشده بلكه در سه بند از پيش نويس دوم هم تندتر است.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين ، اين سه كشور به همراه آمريكا بر خلاف توافقي كه با گروه غير متعهد ها نموده بودند، راي بر تندتر شدن بندهاي اصلي مورد اعتراض ايران و گروه نم دادند.

ديپلماتهاي غربي كه هم اكنون در محل آژانس حاضرند اظهار مي دارند كه نسخه نهايي قطعنامه بر اين اساس تا دقايقي ديگر رسما در بين اعضاي شوراي حكام توزيع خواهد شد. تغييرات در بند هاي 7 و 8 كه مربوط به پروژه يو سي اف اصفهان و آب سنگين اراك است جزو همين سه بند مي باشد.

طبق آيين نامه آژانس اين قطعنامه فردا بايد در شورا به بحث گذاشته شود.

کد مطلب 87656

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