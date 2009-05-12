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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۷

"پسر تهرانی" عید فطر اکران می‌شود

"پسر تهرانی" عید فطر اکران می‌شود

فیلم سینمایی "پسر تهرانی"به کارگردانی کاظم راست‌گفتار به گروه فیلم‌های پیوست که عید فطر امسال در تهران و شهرستان‌ها روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تولید سال 87 است و به تازگی از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد پروانه نمایش دریافت کرده است. "پسر تهرانی" داستان مردی است که قصد دارد پسر از فرنگ برگشته خود را وادار به ازدواج کند و ...

فیلمنامه را حمیدرضا محسنی نوشته و محمدرضا شریفی‌نیا، امین حیایی، شیلا خداداد، سارا خوئینی‌ها، طناز طباطبایی و فلامک جنبیدی در آن بازی کرده‌اند.

عوامل تولید "پسر تهرانی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، صدابردار: محمود خرسند، روابط عمومی: آرام اعتمادی و عکاس: احمدرضا شجاعی.

راست گفتار هم‌اکنون فیلم "بخشکی شانس" را در مرحله پیش‌تولید دارد که امین حیایی در آن به ایفای نقش می‌پردازد.

کد مطلب 876574

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