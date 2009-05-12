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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۲۱

اختصاصی مهر/

هجوم قاچاقچیان به تپه های باستانی شوش

هجوم قاچاقچیان به تپه های باستانی شوش

اهواز - خبرگزاری مهر: هجوم قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز به محوطه های باستانی شوش بار دیگر موجی از نگرانی در میان دوستداران میراث فرهنگی کشور ایجاد کرده است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: پس از تخریب های گسترده در ایوان کرخه، شهر شاهی و صنعتگران، شهرک حر، کاخ شاوور، محوطه حسین آباد و...  این بار قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز به تپه های کفتار و سبیه در شوش هجوم برده اند.

مجتبی گهستونی افزود: در این تپه ها که در دهه 40 توسط آدامز باستان شناس آمریکایی بررسی ابتدایی شده اند آثار نزدیک به 20 حفاری غیرمجاز مشاهده می شود.

وی بیان کرد: چندی پیش آقایی به نام مفیدی از جمله باستان شناسان مطرح کشور که در آمریکا ساکن است در حین کاوش های باستان شناسی خود در هفت تپه به مشاهده تپه های مورد نظر پرداخت و با مشاهده اولیه خود آثاری از دوره ایلامیان را در آن مشاهده کرد.

مسئول کمیته میراث فرهنگی فعالان حقوق بشر ایران اظهار داشت: ظاهرا پس از اطلاع اداره میراث فرهنگی شوش و پایگاه هفت تپه و چغازنبیل از این حفاریها، آنان به محل مراجعه کرده و در حال بررسی و شناسایی تخریبهای صورت گرفته هستند.
کد مطلب 876577

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