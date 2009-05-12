مرادی دیدار نمایندگان اندونزی و چین را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی به عنوان داور دیدارهفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های سری وی جایا اندونزی و شاندونگ چین که روز 30 اردیبهشت ماه در شهر پالم بانگ برگزارمی شود، انتخاب شد.

در گروه F لیگ قهرمانان آسیا تیم گامبا اوزاکا ژاپن با 12 امتیاز در صدرجدول قرار دارد و تیم های شاندونگ لیوننگ چین با 7 امتیاز، سئول کره جنوبی با 4 امتیاز و سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

مرادی درهفته پایانی مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز دیدار تیم های ملی فوتبال بحرین و ازبکستان را برای معرفی تیم سوم گروه A و صعود به دیدار پلی آف قضاوت خواهد کرد.



ناظر این دیدارعلی بوسیم داور باسابقه اماراتی خواهد بود. تیم بحرین برای صعود به دیدار پلی آف تنها نیاز به یک تساوی دارد ولی تیم ازبکستان برای صعود به مسابقه پلی آف باید این دیدار را با پیروزی سپری کند.