هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دبیر این کنگره بین المللی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این برنامه گفت: کنگره بین المللی مهندسی شرایطی را برای محققان، متخصصان، حرفه ورزان، نخبگان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ... فراهم آورده تا در جریان برگزاری آن آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری مهندسی عمران و محیط زیست ارائه و معرفی شود.

احمد انوار مهندسی محیط زیست، مدیریت منابع آب، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی پدافند، مهندسی زلزله، فناوری اطلاعات، نقشه برداری، مدیریت ساخت، مصالح، ژئودزی و ژئوماتیک، فناوری و مهندسی خاک، مقاوم سازی سازه ها، پی و ژئوتکنیک، دینامیک سازه، مهندسی سازه و مکانیک کاربردی در مقابل انفجار غیر عامل را از جمله موضوعاتی دانست که در کنگره بین المللی مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: در این کنگره 495 مقاله به صورت شفاهی و 550 مقاله به شکل پوستر ارائه می شود و در کنار آن برگزاری 15 کارگاه آموزشی نیز پیش بینی شده است.

کنگره بین المللی مهندسی عمران از 21 اردیبهشت ماه با میزبانی دانشگاه شیراز در این شهر کار خود را آغاز و تا 23 اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.