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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۱۳

در سال جاری؛

دو میلیون قطعه بچه ماهی گرم آبی در آب بندانهای گیلان رهاسازی می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان گیلان از رهاسازی دو میلیون قطعه بچه ماهی گرم آبی در آب بندانهای استان در سال جاری خبر داد.

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال هزار هکتار از آب بندانهای استان ماهی دار می شود، اظهار داشت:  تاکنون 320 هزار قطعه بچه ماهی در سطح 200 هکتار از شهرستانهای انزلی، رضوانشهر، رودسر و املش رهاسازی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به تولید یک و نیم تا دو تن ماهی در هکتار پیش بینی می شود به ارزش اقتصادی 30 میلیارد ریال ماهی از سطح آب بندانها استان در سال جاری برداشت شود.

رفیعی ادامه داد: کلیه عملیات این طرح از قبیل تامین بچه ماهی، حمل و نقل، غذای ماهی در مرحله به صورت رایگان در اختیار پرورش دهندگان  قرار می گیرد.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره اینکه ماهی دار کردن آب بندانها از مصوبات سفر هیئت دولت به استان است، افزود: پارسال نیز هزار و 700 هکتار از آب بندانهای استان گیلان ماهی دارشده است.

رفیعی در ادامه ضریب موفقیت اجرای این طرح را در استان گیلان 100 درصد عنوان کرد و یادآور شد: با فراهم شدن شرایط لازم در سنوات آتی بقیه آب بندانهای استان نیز ماهی دار خواهند شد.

کد مطلب 876626

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