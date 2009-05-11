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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۳۷

فعالان انتخاباتی مدارس را به محملی برای تبلیغات تبدیل نکنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: موافقان و مخالفان دولت نباید مدارس را به عنوان محملی برای تبلیغات تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان بسیجی اظهار داشت: یک مدیر آزادمنش مدیری است که بتواند از همه تفکرات در جریان اصلاح و بهبود عملکرد سازمانی بهره ببرد.

وی تصریح کرد: فرهنگیان مانند سایر اقشار جامعه باید برای تحقق حضور حداکثری در عرصه انتخابات تلاش کنند ولی استفاده از امکانات و هزینه دولت در این روند جایز نیست.

فیاضی با بیان اینکه در انقلاب اسلامی همواره از آرای مردم صیانت شده است، افزود : شرکت در انتخابات کشور را در برابر هرگونه تهدیدی بیمه می کند.

وی همچنین از برگزاری مسابقات علمی بسیج دانش آموزی مازندران در مدارس راهنمایی و دبیرستان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این لیگ علمی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری و در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی و با حضور یک هزار و 50 تیم پنج نفره برگزار شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: در جریان این مسابقات 250 تیم در مرحله استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی به برگزاری موفقیت آمیز این مسابقات اشاره کرد و افزود: از بین مدیران شعب علمی آموزشی بسیج دانش آموزی 32 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش خواهران بسیجی رقیه خوش برش از نکاء و گلدسته فقیه عبداللهی از کلاردشت به قید قرعه برنده جایزه سفر زیارتی عتبات عالیات شدند.

نتایج مرحله کشوری این مسابقات متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 876627

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