دیدار پاپ از سرزمینهای اشغالی توقف در مسیر "پل دوم"

به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ بندیکت شانزدهم در حالی از سرزمینهای اشغالی دیدار می کند که این منطقه به سبب سر کار آمدن دولت لیکود در التهاب به سر می برد و رویکرد این حزب در قبال واتیکان نیز به این التهاب افزود است.

بندیکت شانزدهم وارد سرزمینهای اشغالی شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی از او استقبال کردند اما این مسئله مانع ازآن نمی شود که مقامهای دینی و سیاسی اسرائیل بار دیگر واتیکان را به سبب عملکرد تاریخی آن به زیر سؤال ببرند.

ماجرا چیست

اختلاف یهودیان با واتیکان به زمان جنگ جهانی دوم باز می گردد. یهودیان بر این باورند که سکوت پاپ پیوس دوازدهم دربرابر سیاستهای آلمان نازی یکی از دلایل تشدید کشتار آنها در این جنگ جهانی دوم (هولوکاست) بوده است.

آنها برای روشن شدن این ماجرا سالهاست که از واتیکان می خواهند تا آرشیوها و اسناد آرشیوی خود را به روی مورخین بازکند اما در همین حین نهاد واتیکان بر این باور است که آنها هرگز یهودستیز نبوده و سیاستهای این نهاد در جنگ جهانی دوم بر گرفته از شرایط آن زمان بوده است.

به همین منظور دیدار پاپ جدید از سرزمینهای اشغالی با جنجالهایی رو به رو است و دیدار وی از این منطقه قطعاً مورد استقبال خیلی ها قرار نخواهد گرفت.

این در حالی است که مردم فلسطین انتظار دارند تا رهبر کاتولیکهای جهان از "(ژان) پل دوم" عبور کرده و به جای حل اختلافات تاریخی بین یهودیان و کاتولیکها رنجها و دردهای آنها را مورد خطاب قرار دهد و به جامعه مسیحی در بند فلسطینی پیامی را در راستای حمایت بدهد، اما او با هشدارهای شدید رو به روست و به نظر می رسد جامعه صهیونیستها با انتقادهای بحث انگیز از او در صدد هستند تا مسیر او را تا "پل دوم" متوقف کنند.

به همین منظور وی از موزه یاد داشم ،یادبود قربانیان هولوکاست بازدید خواهد کرد اما این بازدید شامل موزه هولوکاست نخواهد شد. موزه ای که درآن پاپ پیوس دوازدهم در شرح عکس خود متهم به سکوت در برابر کشتار هولوکاست شده است.