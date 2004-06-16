پايان مذاكرات علني ؛ پرونده ايران روي ميز چهارمين روز شوراي حكام

خبرنگار اعزامي خبرگزاري "مهر" دقايقي پيش از وين گزارش كرد كه در ساعت 21 به وقت محلي اين مذاكرات كه در طبقه هفتم ساختمان اجلاس جريان داشت به پايان رسيد.



منابع خبري در مقر اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ساعتي پيش تاييد كردند كه پيش نويس سوم قطعنامه سه كشور اروپايي صرفا با سه تغيير جزيي ؛ كه به تعبيري شايد آن را از پيش نويس دوم نيز تندتر كرده ، نهايي شده است.



تا لحظه مخابره اين خبر هنوز سه كشور اروپايي متن پيش نويس نهايي قطعنامه خود درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به ثبت نرسانده اند.



بر اساس شنيده ها و به گفته برخي ديپلمات هاي مستقل ، با وجود پايان گرفتن كار جلسات امروز شوراي حكام و نيز اينكه تمام هيات هاي ديپلماتيك مقر آژانس را ترك كرده اند، رايزني كشورها همچنان از طريق پايتخت هاي آنان در جريان است.

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