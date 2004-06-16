يك وكيل فرانسوي : 42 تن از نزديكان صدام وكالت وي را بر دوش من گذاشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جك ورجيس افزود: موضعم كاملا و اضح و روشن است و چون اين 42 نفر مرا وكيل كرده اند پس فعاليت خواهم كرد .



اين وكيل مدافع فرانسوي كه قصد دارد در جلسه دادگاه از صدام دفاع كند ليست مكتوبي را به زبان عربي شامل اسامي افراد درخواست كننده با مهر انگشت آنها دردست دارد.



رغد دختر ديكتاتور سابق عراق 23 ماه مي صريحا اعلام كرده بود كه ورجيس وكيل مدافع پدرش نيست زيرا سياست وشيوه وي مطابق با روشهاي كميته دفاعي تنظيم نشده است .



وكيل فرانسوي درواكنش به سخنان دخترصدام گفت : اولا يكي از برادران صدام من را به عنوان وكيل مدافع انتخاب كرده است ثانيا برادران و پسرعموهاي صدام نيز خواستار اين امر شده اند.



