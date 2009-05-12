آسیب شناسی سرمایه های مذهبی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر دوشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی مراسم مذهبی افزود: باید با برنامه ریزی و ساماندهی، فعالیتهای ارزشی جایگزین خرافات شود.

وی اظهار داشت: جایگزین کردن کارها و فعالیتهای ارزشی به جای خرافات از اقدامات ستاد ساماندهی شئون مذهبی بوده و این ستاد بر تمامی مراسم مذهبی اعم از عزاداری‌ها، جشن‌ها و برنامه‌های دینی نظارت می کند.

ولی نژاد خاطرنشان کرد: جمع آوری عکس‌ها و شمایل ائمه اطهار (ع) در رأس برنامه‌های این ستاد قرار دارد و آلات موسیقی و علامت ها حدود صد در صد جمع آوری شده و عکس وشمایل نیز بیش از 90درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: بر اساس اولویت خرافات و تحریفات باید از جامعه دور شود و برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه‌ریزی کنیم تا به مرور مشکلات و آسییها از فرهنگ جامعه زدوده شود.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: مردم خود را ملزم به برگزاری هر چه باشکوهتر مناسبتهای مذهبی می دانند و دولت و حکومت باید راهکارهایی برای کمک به مردم در جهت برگزاری مراسم ارائه دهند.

وی خواستار تشکیل جلسات و استمرار آنها، بومی نگری، ثابت بودن اعضای ستاد، انتخاب اعضاء جدید، دیدار با نماینده معظم ولی فقیه و مسئولان استان شد.

