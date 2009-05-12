به گزارش خبرنگار مهر، نشست "اهداف کاربردی قصه‌های دینی در ادبیات کودک و نوجوان" عصر دوشنبه 21 اردیبهشت ماه با حضور محمود حکیمی، غلا‌مرضا امامی و محسن هجری در محل سرای اهل قلم کودک مستقر در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

در این نشست ، هجری که اجرای برنامه را به عهده داشت، با بیان اینکه ادبیات کودک مخاطب محور است گفت: برخلاف ادبیات بزرگسال که ممکن است نویسنده در خلوت خود داستانی را به رشته تحریر درآورد اما به مخاطب خود فکر نکند، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نمی‌تواند به مخاطب خود بی‌اعتنا باشد. او باید علائق و دنیای مخاطبش را به خوبی تشخیص دهد و متناسب با نیاز کودک بنویسد.

وی افزود: نویسنده ادبیات کودک همچنین باید بتواند حس غم، شادی، زیبایی و ... را به کودک منتقل کند .اگر این حس کاملا به مخاطب منتقل نشود آن ادبیات موفق نیست.

نمی‌توانیم برای کودکان نسخه بپیچیم

هجری در ادامه تصریح کرد: در حوزه ادبیات دینی نیز نمی‌توانیم برای انتقال مضامین اخلاق مدار به کودک نسخه بپیچیم مگر اینکه کودک ایرانی را بشناسیم. امروز یکی از مهمترین مشکلات ما در این حوزه این است که مخاطب شناسی در صدر برنامه‌های ما وجود ندارد.

این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: کودک ایرانی در دو دهه اخیر تحول چشمگیری کرده است. اگر سابق بر این تنها مرجع کسب اطلاعات آموزگار و والدین بودند امروز کودک مراجع زیادی مثل رسانه‌های نوین در اختیار دارد که دانستنیهای فروانی را به او ‌می‌آموزد. در واقع کودک امروز نویسندگان امروز را بیش از گذشته به چالش می‌کشند. پس در این شرایط نویسنده‌ای می‌تواند مخاطب پسند باشد که سلایق و علایق مخاطب خود را بشناسد.

اندیشه‌های اهل بیت را به کودکان بیاموزیم

محمود حکیمی نیز گفت: من معتقدم نخستین هدف کاربردی قصه‌های دینی آموزش مهرورزی به همه انسانها به‌ویژه کودکان و جلوگیری از جایگزین شدن تعصب دینی و خرافات در میان آنهاست.

وی افزود: نویسنده‌ای که بخواهد محبت و مهرورزی را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کند باید اندیشه‌هایش را از کتاب مقدس آسمانی و آموزه‌های بزرگان دین بگیرد، بنابراین اعتقاد دارم که اندیشه‌های قرآن، پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیتش بهترین اندیشه‌هایی هستند که می‌توان با آنها مهرورزی را به کودکان منتقل کرد.

حکیمی در ادامه اذعان کرد: جامعه شیعه بر اساس آموزه‌های اهل بیت معتقد است که تربیت کودک فقط در یک جامعه آزاد امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: اهل بیت برای ما الگو و نمونه‌های عالی در مهرورزی هستند و تنها با اندیشه‌های آنها می‌توان به کودکان و نوجوانان مهروزی را آموخت.

دین را با صراحت به کودکان نمایش دهیم

غلامرضا امامی دیگر سخنران این مراسم گفت: دین در هر ذهن و اندیشه‌ای یک رنگ و لوح دارد.در دین تعداد راههای رسیدن به خدا به اندازه تعداد آدمیزادگان است.

وی افزود: دین در هر جامعه سه قسم دارد ؛ یک قسم آن سنت دینی است، قسم دوم تاریخ دینی است و قسم سوم حقیقت دین . سنت دینی و تاریخ دینی ممکن است ربطی به اصل دین نداشته باشند، یعنی گاهی سنت دینی وجود دارد که ضد حقیقت دین است اما با نام دین خوانده می‌شود.

امامی در ادامه تصریح کرد: دو صفت بزرگ خدا که در قرآن کریم در ابتدای هر سوره ذکر می‌شود و مسلمان در طول روز بارها آن را به کار می‌برد صفت رحمان و رحیم است. یعنی "بسم الله الرحمن الرحیم" دو صفت خداوند را بیان و تاکید می‌کند که مهرورزی و بخشایش است .

این پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در ادامه گفت: باید دید تصوری که کودک از دین و قصه‌های دینی دارد با کدام معیاری سازگار است. معیاری که ما داریم قرآن و آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت است. خدا در قرآن سه صفت را عامل پیروزی پیامبر در هدایت مردم می‌داند؛ رحمت بودن پیامبر برای جهانیان، خلق و خوی پسندیده و احساس مسئولیت.معیار ما اینهاست.

وی افزود: آنچه از قصه‌های دینی می‌خواهیم به کودکان آموزش دهیم من گمان نمی‌کنم از دایره بسم الله الرحمن الرحیم خارج باشد. به هر اندازه که در جامعه به مهرورزی بیشتر بها دهیم به اسلام حقیقی بها داده‌ایم و هر اندازه که خشونت و قدرت را ترویج دهیم به همان اندازه از حقیقت دین دور شدیم.

امامی با اشاره به اهداف قصه‌های دینی در ادبیات کودک و نوجوان گفت: بیان بی‌پیرایه حقایق دین و تفسیر نکردن آن از اهداف کاربردی انتقال قصه‌های دینی به کودکان است .ما باید دین را به کودکان با صراحت نمایش دهیم و تفسیر و قضاوت درباره آن را را به عهده خود آنها بگذاریم.

این نویسنده کودک و نوجوان در ادامه تصریح کرد: جامعه ما دم به دم وظیفه مدار می‌شود .به عبارتی تعیین می‌کند که وظیفه یک کودک چیست یا وظیفه نویسنده ادبیات کودک چیست .به همین دلیل اندک اندک از مهمترین وظیفه خود یعنی حق‌مداری گسسته شده‌ایم.

وی یادآور شد: نویسنده ادبیات کودک و نوجوان باید با ترسیم واقعی چهره دین که جز عشق و مهرورزی نیست کودک را با مفهوم حق و حقوق آشنا کند و پیدا کردن مصداقهایش را به عهده خود کودک بگذارد.

امامی در ادامه تاکید کرد: نویسنده ادبیات کودک و نوجوان باید در نوشتن داستان به نیازهای جاودانه کودکان که میل به شادی، زیبایی و بازی (مثلث خیر) است توجه کند چرا که کودکان برخلاف بزرگترها که ممکن است نقاب به چهره داشته باشند صریحترین و زیرک ترین داوران زمانه هستند و به آثاری که بازتاب نیازهای جاودانه آنها نباشد توجهی نمی‌کنند.

