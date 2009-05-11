مسابقات فوتبال کارگران قهرمانی کشور در کرمان برگزار می شود

محمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای گسترش فرهنگ ورزش بین کارگران خرداد ماه سال جاری مسابقات فوتبال کارگران کشوری در کرمان برگزار می شود.
نخعی افزود: با هماهنگی های انجام شده با فدراسیون قصد داریم در ماه آینده مسابقات فوتبال کارگران قهرمانی کشور را با حضور 7 تیم از استانهای مختلف در کرمان برگزار کنیم.
وی عنوان کرد: در صورتی که میزبان رقابت های فوتسال نیز باشیم از 8 تیم دسته اول کارگران کشور نیز میزبانی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: سال گذشته استان کرمان میزبان رقابت های کاراته و فوتسال کارگران کشور بود.
