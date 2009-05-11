  1. استانها
مسابقات فوتبال کارگران قهرمانی کشور در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی کارگران اداره کار استان کرمان از برگزاری مسابقات فوتبال کارگران کشور در کرمان خبر داد.

محمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای گسترش فرهنگ ورزش بین کارگران خرداد ماه سال جاری مسابقات فوتبال کارگران کشوری در کرمان برگزار می شود.

نخعی افزود: با هماهنگی های انجام شده با فدراسیون قصد داریم در ماه آینده مسابقات فوتبال کارگران قهرمانی کشور را با حضور 7 تیم از استانهای مختلف در کرمان برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: در صورتی که میزبان رقابت های فوتسال نیز باشیم از 8 تیم دسته اول کارگران کشور نیز میزبانی خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته استان کرمان میزبان رقابت های کاراته و فوتسال کارگران کشور بود.

