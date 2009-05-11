140 میلیارد ریال به ساخت سد در شهرستان درگز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدعلی دلاور عصر دوشنبه در بازدیدی که مهندس ستار محمودی معاون وزیر نیرو، مهندس عباسپور معاون طرح و برنامه وزرات نیرو از پیشرفت فیزیکی دو سد درونگرد و ابیورد داشتند مقرر شد به جز اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال 88، 100 میلیارد ریال اعتبار به سد درونگرد به دلیل مرزی بودن آن اختصاص یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در این دیدار اهالی روستای تیرکان نیز از معاون وزیر درخواست احداث بند خاکی در جهت مهار آبهای مرزی به طرف کشور ترکمنستان کردند که مطالعه این بند در دستور کار قرار گرفت.

دلاور افزود: همچنین مقرر شد جهت ساخت و تجهیز سد ابیورد نیز 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: در این دیدار نیز احداث دو پل روستایی در روستاهای رمضان قلعه و پارکالو و همچنین احداث تونل در گردنه الله اکبر در دستور کار قرار گرفت.