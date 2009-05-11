  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۲۷

القاعده برای حملات تروریستی در فرانسه نیرو می‌گیرد

یک شبکه تلویزیونی فرانسوی امروز خبر داد شبکه تروریستی القاعده به دنبال استخدام افراد داوطلب برای حملات انتحاری در سرزمین فرانسه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "ار.تی.ای" روز دوشنبه خبر داد شبکه القاعده از طریق اینترنت به دنبال افرادی است که در عملیات انتحاری علیه فرانسه شرکت کنند.

سازمان ضد تروریستی فرانسه تحقیقاتی را در باره این مسئله آغاز کرده است. نیروهای امنیتی فرانسه این مسئله را کاملا جدی گرفته اند اما در حال حاضر مشخص نیست آیا تروریست ها آماده اقدام هستند یا خیر.

یک کارشناس مسائل تروریستی نهاد روابط بین المللی و راهبردی فرانسه در این باره می گوید: خطر حمله تروریستی به فرانسه همیشه وجود دارد. ما باید محتاط باشیم.

کد خبر 876691

