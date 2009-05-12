به گزارش خبرگزاری مهر، ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 که با عنوان آنفلوآنزای خوکی نیز شناخته می شود تاکنون در مکزیک جان 45 نفر را گرفته است.

به تازگی کمیسیون علمی "بررسی تکامل آنفولانزای A/H1N1" که از سوی دولت مکزیک تشکیل شده فرضیه ای را مطرح کرده است که براساس آن این ویروس بیش از یک گونه دارد.

اگر این فرضیه صحت داشته باشد این بدان معنی است که یا این ویروس تکامل یافته و یا در کل دارای چندین گونه است.

تائید این فرضیه به سرعت می تواند تمام داروهای ضدویروس را که تاکنون در مبارزه با این بیماری استفاده شده اند بی اثر کند چراکه ویروس جهش یافته می تواند نسبت به این داروها مقاوم شده باشد.

این کمیسیون همچنین اظهار داشته است که حداقل در مکزیک می تواند یک عامل بیماریزای غیر ویروسی نیز در تقویت اثرات این ویروس نقش داشته باشد.

براساس گزارش رویترز، همچنین جدیدترین آمار رسمی خبر از ابتلای 7 مورد جدید به این بیماری را در انگلیس تائید می کنند.

همچنین اولین مورد ابتلا به آنفلوآنزای خوکی در چین نیز تائید شد و سومین مورد مرگ در آمریکا به ثبت رسید. تاکنون در این کشور دو هزار و 200 نفر به این ویروس آلوده شده اند.

سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین آماری که منتشر کرده است شمار مبتلایان به این بیماری را در سطح جهانی چهار هزار نفر اعلام کرده است.