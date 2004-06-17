امروز در تاريخ

تولد ميرزا شرف جهان قزويني :

درگذشت اديب الممالك :

درچنين روزي درسال 912هجري قمري ، ميرزا شرف جهان قزويني ازشاعران ايراني به دنيا آمد. وي درحوزه ادبيات آثار زيبايي ازجمله غزليات در خور توجهي خلق كرده است كه در نوع خود كم نظير است .

درچنين روزي در سال 1336هجري قمري اديب الممالك فراهاني شاعر و نويسنده معاصر دار فاني را ودا ع گفت . اديب الممالك فراهاني در سال 1277 ه ق ديده به جهان گشود . وي از شاعران برجسته قرن سيزدهم و صدر مشروطيت است و در دوره تجديد حيات ادبي كه از نشاط اصفهاني آغاز مي شود بر غالب شعراي اين دوره تفوق دارد . او در تبريز روزنامه ادب را منتشر مي كرد و در سال 1318 به قفقاز سفر كرد . وي در شعبان 1324 ه ق به سردبيري روزنامه مجلس برگزيده شد . او در علوم مختلف زمان خود از جمله تاريخ ، حكمت ، رياضيات ، نجوم ، رمل و كف شناسي استاد و متبحر بود و به زبان هاي روسي ، كلداني ، تركي و پهلوي و تاحدودي نيز انگليسي و فرانسه آشنايي داشت . از اديب الممالك فراهاني يك ديوان شعر بر جاي مانده است . وي را در مرقد حضرت عبدالعظيم حسني در ري به خاك سپرده اند .



روزجهاني بيابان زدايي :





همه ساله چنين روزي به عنوان روزجهاني بيابان زدايي دركشورهاي مختلف گرامي داشته مي شود. دركشورايران منابع طبيعي تجديد شونده 2/83 درصد خاك كشوررا شامل مي شوند . به عقيده كارشناسان، شناسايي وحفاظت ازمنابع آب وخاك وذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري ، بالا بردن غناي حياتي خاكها ، اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي، گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوريهاي زيست محيطي ، ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي مي تواند در جهت توسعه منابع طبيعي و بيابان زدايي گام هايي مهم تلقي شوند .تا كنون نزديك به 700 هزار هكتار در كشور جنگلكاري شده است كه عملكرد سال 81 حدود 63 هزار هكتار بوده است.



تولد جان وسلي :

در چنين روزي در سال 1703 ميلادي جان وسلي از نويسندگان برجسته انگليسي ديده به جهان گشود . وي از پايه گذراران حركت روش گرا در حوزه ادبيات است .



تولد سرويليام كروكس :

در چنين روزي در سال 1832 ميلادي سرويليام كروكس شيميدان و فيزيكدان برجسته انگليسي به دنيا آمد . وي عنصر تاليوم را كشف كرده است .



تولد ايگوراستراوينسكي :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي استراوينسكي آهنگساز مشهور روس ديده به جهان گشود . «آغاز بهار» عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد فرانسوا ياكوب :

درچنين روزي در سال 1920 ميلادي فرانسوا ياكوب زيست شناس و ميكروب شناس مشهور فرانسوي متولد شد . او به سال 1965 به دليل بر خي كشفيات مهم خود در حوزه زيست شناسي موفق به در يافت جايزه نوبل گرديد .



ورود سربازان آمريكايي :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در ميانه جنگ جهاني دوم نخستين گروه گروه نظامي فوق العاده آمريكا در آفريقا فرود آمد .

روزاتحاد درآلمان :

