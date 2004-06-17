امروز در تاريخ

درچنين روزي درسال 912هجري قمري ، ميرزا شرف جهان قزويني ازشاعران ايراني به دنيا آمد. وي درحوزه ادبيات آثار زيبايي ازجمله غزليات در خور توجهي خلق كرده است كه در نوع خود كم نظير است .
درگذشت اديب الممالك :
درچنين روزي در سال 1336هجري قمري اديب الممالك فراهاني شاعر و نويسنده معاصر دار فاني را ودا ع گفت . اديب الممالك فراهاني در سال 1277 ه ق ديده به جهان گشود . وي از شاعران برجسته قرن سيزدهم و صدر مشروطيت است و در دوره تجديد حيات ادبي كه از نشاط اصفهاني آغاز مي شود بر غالب شعراي اين دوره تفوق دارد . او در تبريز روزنامه ادب را منتشر مي كرد و در سال 1318 به قفقاز سفر كرد . وي در شعبان 1324 ه ق به سردبيري روزنامه مجلس برگزيده شد . او در علوم مختلف زمان خود از جمله تاريخ ، حكمت ، رياضيات ، نجوم ، رمل و كف شناسي استاد و متبحر بود و به زبان هاي روسي ، كلداني ، تركي و پهلوي و تاحدودي نيز انگليسي و فرانسه آشنايي داشت . از اديب الممالك فراهاني يك ديوان شعر بر جاي مانده است . وي را در مرقد حضرت عبدالعظيم حسني در ري به خاك سپرده اند .
روزجهاني بيابان زدايي :
همه ساله چنين روزي به عنوان روزجهاني بيابان زدايي دركشورهاي مختلف گرامي داشته مي شود. دركشورايران منابع طبيعي تجديد شونده 2/83 درصد خاك كشوررا شامل مي شوند . به عقيده كارشناسان، شناسايي وحفاظت ازمنابع آب وخاك وذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري ، بالا بردن غناي حياتي خاكها ، اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي، گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوريهاي زيست محيطي ، ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي مي تواند در جهت توسعه منابع طبيعي و بيابان زدايي گام هايي مهم تلقي شوند .تا كنون نزديك به 700 هزار هكتار در كشور جنگلكاري شده است كه عملكرد سال 81 حدود 63 هزار هكتار بوده است.
تولد جان وسلي :
در چنين روزي در سال 1703 ميلادي جان وسلي از نويسندگان برجسته انگليسي ديده به جهان گشود . وي از پايه گذراران حركت روش گرا در حوزه ادبيات است .
تولد سرويليام كروكس :
در چنين روزي در سال 1832 ميلادي سرويليام كروكس شيميدان و فيزيكدان برجسته انگليسي به دنيا آمد . وي عنصر تاليوم را كشف كرده است .
تولد ايگوراستراوينسكي :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي استراوينسكي آهنگساز مشهور روس ديده به جهان گشود . «آغاز بهار» عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد فرانسوا ياكوب :
درچنين روزي در سال 1920 ميلادي فرانسوا ياكوب زيست شناس و ميكروب شناس مشهور فرانسوي متولد شد . او به سال 1965 به دليل بر خي كشفيات مهم خود در حوزه زيست شناسي موفق به در يافت جايزه نوبل گرديد .
ورود سربازان آمريكايي :
در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در ميانه جنگ جهاني دوم نخستين گروه گروه نظامي فوق العاده آمريكا در آفريقا فرود آمد .
روزاتحاد درآلمان :
همه ساله تا قبل ازسال 1990 چنين روزي به عنوان روز اتحاد درآلمان گرامي داشته مي شد. ازسال 1990ميلادي چنين تاريخي به سوم اكتبر انتقال يافت . پس از جنگ جهاني دوم و شكست آلمان دراين جنگ ، بلوك شرق و غرب تصميم گرفتند كشوري را كه مايه و پايه راه اندازي دو جنگ گسترده جهاني بوده است ، به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم كنند . بر همين اساس ودرچنين روزي در سال 1949 ميلادي ، آلمان شرقي تاسيس شد ونماد اين جدايي ديواربرلين بود كه شهر به دو بخش كرده بود . آلمان شرقي با قرار گرفتن تحت سياست هاي رايج بلوك شرق ، اقتصاد سوسياليستي را پيشه خود ساخت اما با اين حال نتوانست به پيشرفت هاي گسترده اقتصادي آلمان غربي دست يابد . اما دو آلمان پس از 45 سال در سال 1990 مجددا يكپارچه شدند . در اكتبر 1989 اريك هونكه رهبر آلمان شرقي سقوط كرد و پس از آنكه در اثر فشار مردم آلمان شرقي مرز آن كشور با چكسلواكي باز شد ، هزاران نفر توانستند اجازه خروج خود را در نهم نوامبر 1989 كسب كنند . در همين روز نيز ديوار برلين توسط جوانان هر دو سوي ديوار فروريخت و اهالي برلين شرقي توانستند خود را در ميان هموطنان غربي شان پيدا كنند . به دنبال اين مساله حكومت آلمان شرقي نيز فرو ريخت . ادغام رسمي دو آلمان در سوم اكتبر 1990 عملي شد .
روز جمهوري ايسلند:
همه ساله چنين روزي به عنوان رو زجمهوري در ايسلند گرامي داشته مي شود . در اين روز در سال 1944 ميلادي نظام حكومتي اين كشور جمهوري شد .
آتش سوزي درقاهره :
در چنين روزي در سال 1371 ه ق شهر قاهر دچار آتش سوزي گسترده اي شد . اين واقعه در زمان اشغال مصر به دست بريتانيا اتفاق افتاد . واقعه به گونه اي بود بيش از هفتصد مكان مختلف از قبيل سينما ، هتل و... در آتش سوخت .
اتصال جمهوري سومالي به جامعه عرب :
در چنين روزي در سال 1394 ه ق كشور سومالي به عضويت كشور هاي عربي در آمد . اين كشور در سال 1960 ميلادي از يد استعمار ايتاليايي ها خارج شد . سومالي كشوري است نيمه جلگه اي در شرق آفريقاي استوايي در ساحل خليج عدن و اقيانوس هند كه مساحت آن 637661كيلومتر مربع است . در شمال غرب سومالي دنباله كوههاي اتيوپي واقع شده و رودهاي متعددي از كشور هاي اتيوپي و كنيا وارد سومالي مي شوند و پس از مشروب كردن اراضي آن به اقيانوس هند مي ريزند . مردم اين كشورمتشكل از نژاد سياه و سفيد است و زبان رسمي آنان سوماليايي و عربي است . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام اند . حكومت آن جمهوري است . اين كشور در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت سومالي موگاديشو نام دارد و از شهر هاي مهم آن مي توان به بربرا ، ماركا و هارگيسا اشاره كرد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در سومالي گرامي داشته مي شود
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