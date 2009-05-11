۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۲۶

هادی عقیلی:

تمام بازیکنان امیدوار به حضور در جام جهانی هستند

مدافع تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تمامی بازیکنان این تیم امیدوار به راهیابی به جام جهانی هستند در غیر این صورت با انگیزه و توان در تمرینات حضور پیدا نمی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه بازیکنان بتازگی مسابقات لیگ برتر را به اتمام رسانده و خسته هستند اما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و با روحیه و انگیزه بالا خود را آماده مسابقات پیش رو می کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که قطبی با تفکرات جدید به تیم ملی آمده است، خاطرنشان کرد: با شرایطی که در اردو حاکم شده همگی ما امیدوار به صعود هستیم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: آرامش بر اردوی تیم ملی حاکم شده است، افکار مردم و بازیکنان نیز نسبت به تیم ملی عوض شده و در این بین رسانه ها باید کمک کنند و مردم نیز پشتیبان تیم ملی باشند تا این تیم به جام جهانی راه یابد.

وی در پایان تصریح کرد: من به آینده تیم ملی امیدوارم؛ اگر امیدوار نبودم این قدر با انگیزه تمرین نمی کردم. تمامی بازیکنان چنین شرایطی دارند. آنها نیز اگر به موفقیت تیمشان امید نداشتند اینچنین با انگیزه در تمرینات شرکت نمی کردند.

