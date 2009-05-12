ورود شرکت ملی نفتکش به بازار حمل و نقل LNG

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته برای توسعه ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران، گفت: هم اکنون بالغ بر 50 درصد ظرفیت جابه‌جایی حمل نفت‌خام شرکت ملی نفتکش در سطح بین‌المللی فعال است.

وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر اقدامات جدی برای توسعه ناوگان دریایی این شرکت شده است، تصریح کرد: در طی 2 سال گذشته قرارداد ساخت 17 فروند نفتکش VLCC اقیانوس‌پیما برای توسعه ناوگان شرکت ملی نفتکش نهایی شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش، یادآور شد: تعدا ی از این کشتیها به ناوگان شرکت ملی نفتکش اضافه شده است و پیش بینی می شود مابقی این کشتیها تا سال 2009 میلادی به ناوگان این شرکت اضافه شود.

کرباسیان همچنین با اشاره به نهایی شدن قرارداد ساخت 10 فروند کشتیهای VLCC جدید در 6 ماه گذشته، بیان کرد: این نفتکشهای جدید نیز تا پایان سال 2011 میلادی به ناوگان شرکت ملی نفتکش افزوده خواهد شد.

عرضه سهام شرکت ملی نفتکش در نیمه دوم سال

وی در ادامه در رابطه با واگذاری سهام شرکت ملی نفتکش در بورس توضیح داد: در شرایط فعلی شرکت ملی نفتکش با جدا شدن از شرکت ملی نفت و واگذاری 34 درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، 33 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 33 درصد به سازمان تامین اجتماعی از روند روبه رشدی برخوردار شده است.

این مقام مسئول از احتمال عرضه سهام شرکت ملی نفتکش در بورس تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: با توجه به وجود مشکل جذب سرمایه و وضعیت نقدینگی در بازار بورس کشور، به نظر می‌رسد نیمه دوم سال، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت ملی نفتکش در بورس باشد.

کرباسیان یادآور شد: در حال حاضر به دلیل وامهایی، تعدادی از کشتیهای شرکت ملی نفتکش به عنوان ضمانت و وثیقه در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

به گفته وی با تفاهمی که با شرکت ملی نفت صورت گرفته، قرار است این تعداد نفتکش در وثیقه مانده آزاد شود تا شرایط برای عرضه سهام این شرکت در بورس فراهم شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت در مجموع عملکرد شرکت ملی نفتکش در سه سال گذشته را مثبت و سود‌آور عنوان کرد و یادآور شد: یکی از سیاستهای مجمع شرکت ملی نفتکش، عرضه سهام این شرکت در بازار بورس است.

رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت خاطر نشان کرد: ثبات مدیریت، حمایت صاحبان سهام و برنامه‌ریزی کلان مدت از مهم‌ترین دلایل سودآوری شرکت ملی نفتکش در سالهای اخیر بوده است.