نشست کارشناسی فراکسیون ورزش مجلس برگزار می شود

مقداد نجف نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس با اعلام این مطلب به خبرنگار مهرافزود: با توجه به اینکه دوره چهارم برنامه توسعه رو به اتمام است، فراکسیون ورزش مجلس با هدف ساماندهی و ایجاد تحول اساسی در زیر ساخت های ورزش کشور از کارشناسان، متخصصین، دست اندرکاران ، مسئولان باشگاهها و... جهت تشریک مساعی و استفاده از دیدگاهها و نقطه نظرات این عزیزان برای تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش ورزش دعوت کرده است تا با همفکری و تبادل نظر برنامه های اجرایی و کاربردی متناسب با نیازهای ورزش کشور را در برنامه پنجم توسعه در بخش ورزش بگنجانیم.

نجف نژاد تصریح کرد: درصدد هستیم طی این نشست کارشناسی که روز پنج شنبه با حضورصاحب نظران و متخصصین ورزشی برگزارخواهد شد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول اساسی در بخش ورزش و دستیابی به استانداردهای بین المللی را در برنامه پنجم توسعه مورد بحث کارشناسی قرار دهیم.

نماینده مردم بابلسر ایجاد تحول اساسی در پیکره ورزش کشور در مقطع کنونی را ضروری دانست و تاکید کرد: ورزش ایران در برهه ای قرار گرفته که می بایست زمینه ثبات و تداوم موفقیت ها را در آن فراهم کرد و این امر جز با فاصله گرفتن ورزش از دولت و فعال سازی بخش خصوصی امکان پذیر نیست.