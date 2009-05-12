نمایشگاه صنعت چوب و مبلمان در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامگاه دوشنبه با حضور مدیران، تولید کنندگان و صادر کنندگان استانی و کشوری در 65 غرفه افتتاح شد.

در این نمایشگاه تولید کنندگانی از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و تهران جدیدترین تولیدات و محصولات خود را در زمینه های مختلف صنایع چوبی، مبلمان خانگی و اداری و دکوراسیون منزل به نمایش گذاشته اند.

انواع مبل، میز، صندلی، دکور منزل، سرویس خواب، انواع لوستر و سیسمونی نوزاد از جمله صنایعی هستند که در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار گرفته است.

چهارمین نمایشگاه صنعت چوب و مبلمان خانگی و اداری از امروز تا 25 اردیبهشت ماه جاری دایر خواهد بود.