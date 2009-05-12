به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بنیامین نتانیاهو" در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "حسنی مبارک" در شرم الشیخ از شروع دور جدید مذاکرات سازش در هفته های آینده خبر داد.

وی جنگ خاورمیانه را جنگ ادیان ندانست و گفت: ما فکر می کنیم مصر به ما در مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد ما خواهان صلح با تمام ملت های عرب هستیم.

مبارک نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: آنچه در از سرگیری مذاکرات صلح مهم می باشد، وجود یک سیاست شفاف است. وی ادامه داد: رسیدن به صلح غیرممکن نیست اما تصمیمی سخت است که نیاز به تعهد دارد.

رئیس جمهور مصر، صلح خاورمیانه را خواست قاهره، منطقه و جهان دانست.

بنیامین نتانیاهو دیروز دوشنبه برای دیدار با سران مصر راهی قاهره و اواخر هفته راهی اردن می شود. روند سازش از پایان سال میلادی گذشته و شروع تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در جنگ 22 روزه متوقف شد.

گفتنی است، طرح سازش که به ابتکار آمریکا برای حل مناقشه خاورمیانه مطرح شده است بر ایجاد یک دولت کوچک فلسطینی که بتواند تحت سلطه اسرائیل بزرگ، امنیت تل آویو را تامین کند، تاکید دارد. طرح سازش بخاطر به رسمیت نشناختن حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمین های اشغالی از طرف گروههای مقاومت فلسطینی رد شده است.