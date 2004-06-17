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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۴۷

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون به اين شرح است .

- غازي الياور رئيس دولت انتقالي عراق درباره مسائل امنيتي با وزير دفاع آمريكا مذاكره كرد.

- مردم كابل در تظاهراتي گسترده خواستار استعفاي حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان شدند.

-شوراي امنيت سازمان ملل از كشورهاي جهان خواست حمايت هاي مادي و امنيتي لازم را از هائيتي بعمل آورند.

- اسرائيل براي تجهيز و پيشرفته كردن تانك هاي ساخت آلمان خود قراردادي با آلمان منعقد كرد .

- در حمله نيروهاي روسي در چچن دو جنگجوي چچني كشته شدند.

- سازمان اطلاعات آمريكا" سيا" درخواست كرد انتشار يك سوم گزارش كنگره كه از عملكرد اين سازمان پيش از جنگ بر ضد عراق انتقاد كرده است، ممنوع شود.

- كاخ سفيد برمستحكم بودن روابط ميان مصر و آمريكا تاكيد كرد.

- وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي خواستار استقرار نيروهاي بين المللي در مناطق فلسطيني شدند.

- كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اوضاع كنوني خاورميانه را غيرقابل قبول خواند.

- گزارش كميته 11 سپتامبر اعلام كرد هيچ مدرك و دليلي كه نشان دهنده حمايت مالي حكومت عربستان از القاعده باشد، وجود ندارد.

- حكومت عربستان اعلام كرد هرگز با تروريست ها گفتگو نخواهد كرد و به مطالبات آنها پاسخ نخواهد داد.

- در پي بروز شايعه مرگ مبارك، وي در صفحه تلويزيون مصر ظاهر شد تا اين شايعه تكذيب شود، ابهام بر سرنوشت حكومت مصر سايه افكنده است.

- يك روزنامه نگار مصري به اتهام دشنام و ناسزاگويي به وزير كشاورزي مصر به دو سال زندان محكوم شد.

- سوريه محاكمه 75 كرد سوري را به اتهام مشاركت در تظاهرات و آشوب ها و ناسزاگويي به دولت در دادگاه نظامي آغاز كرد.

- پل ولفويتز معاون وزير دفاع آمريكا و معمار جنگ بر ضد عراق براي اجراي استراتژي اشغالگران براي پس از 30 ژوئن وارد بغداد شد.

- جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بر پايبندي خود براي انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس تاكيد كرد.

- بوش با اعلام پاكستان به عنوان هم پيمان اساسي آمريكا مدعي شد دو جنگ اين كشور بر ضد افغانستان و عراق به نفع جهان بوده است.

- كنگره ملي عراق پس از 20 ژولاي برگزار مي شود .

- مغرب و آمريكا توافقنامه تجاري با هم امضا كردند.

- منابع قضائي يمني اعلام كردند محاكمه متهمان حمله به ناوچه كول اوايل ژولاي برگزار مي شود.

- يك گور دسته جمعي متعلق به مسلمانان بوسني در ايالت سربرينستا در شرق اين كشور كشف شد.

- تيم امنيتي عربستان از بازداشت شدگان اين كشور كه تعدادشان به 124 تن مي رسد در گوانتانامو بازديد كرد.

کد مطلب 87675

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