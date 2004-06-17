مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- غازي الياور رئيس دولت انتقالي عراق درباره مسائل امنيتي با وزير دفاع آمريكا مذاكره كرد.



- مردم كابل در تظاهراتي گسترده خواستار استعفاي حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان شدند.



-شوراي امنيت سازمان ملل از كشورهاي جهان خواست حمايت هاي مادي و امنيتي لازم را از هائيتي بعمل آورند.



- اسرائيل براي تجهيز و پيشرفته كردن تانك هاي ساخت آلمان خود قراردادي با آلمان منعقد كرد .



- در حمله نيروهاي روسي در چچن دو جنگجوي چچني كشته شدند.



- سازمان اطلاعات آمريكا" سيا" درخواست كرد انتشار يك سوم گزارش كنگره كه از عملكرد اين سازمان پيش از جنگ بر ضد عراق انتقاد كرده است، ممنوع شود.



- كاخ سفيد برمستحكم بودن روابط ميان مصر و آمريكا تاكيد كرد.



- وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي خواستار استقرار نيروهاي بين المللي در مناطق فلسطيني شدند.



- كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اوضاع كنوني خاورميانه را غيرقابل قبول خواند.



- گزارش كميته 11 سپتامبر اعلام كرد هيچ مدرك و دليلي كه نشان دهنده حمايت مالي حكومت عربستان از القاعده باشد، وجود ندارد.



- حكومت عربستان اعلام كرد هرگز با تروريست ها گفتگو نخواهد كرد و به مطالبات آنها پاسخ نخواهد داد.



- در پي بروز شايعه مرگ مبارك، وي در صفحه تلويزيون مصر ظاهر شد تا اين شايعه تكذيب شود، ابهام بر سرنوشت حكومت مصر سايه افكنده است.



- يك روزنامه نگار مصري به اتهام دشنام و ناسزاگويي به وزير كشاورزي مصر به دو سال زندان محكوم شد.



- سوريه محاكمه 75 كرد سوري را به اتهام مشاركت در تظاهرات و آشوب ها و ناسزاگويي به دولت در دادگاه نظامي آغاز كرد.



- پل ولفويتز معاون وزير دفاع آمريكا و معمار جنگ بر ضد عراق براي اجراي استراتژي اشغالگران براي پس از 30 ژوئن وارد بغداد شد.



- جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بر پايبندي خود براي انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس تاكيد كرد.



- بوش با اعلام پاكستان به عنوان هم پيمان اساسي آمريكا مدعي شد دو جنگ اين كشور بر ضد افغانستان و عراق به نفع جهان بوده است.



- كنگره ملي عراق پس از 20 ژولاي برگزار مي شود .



- مغرب و آمريكا توافقنامه تجاري با هم امضا كردند.



- منابع قضائي يمني اعلام كردند محاكمه متهمان حمله به ناوچه كول اوايل ژولاي برگزار مي شود.



- يك گور دسته جمعي متعلق به مسلمانان بوسني در ايالت سربرينستا در شرق اين كشور كشف شد.



- تيم امنيتي عربستان از بازداشت شدگان اين كشور كه تعدادشان به 124 تن مي رسد در گوانتانامو بازديد كرد.

