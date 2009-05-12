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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۱۲

کروبی:

احمدی نژاد با رقبای جدی مواجه است/ صدا و سیما اعتدال را رعایت کند

احمدی نژاد با رقبای جدی مواجه است/ صدا و سیما اعتدال را رعایت کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی کروبی گفت: تمامی روسای جمهور ایران دو دوره رئیس جمهور بوده اند، چرا که همه آنها در دوره دوم انتخابات با رقبای جدی مواجه نبوده اند، ولی در این دوره آقای احمدی نژاد با رقبای جدی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به این موضوع که رقابت در این دوره بسیار جدی و حساس است، گفت: ما امروز انتخاباتی داریم که برای همه ایرانیان حائز اهمیت است، لذا از صدا و سیما می خواهم که در این انتخابات اصل اعتدال را در بین کاندیداها رعایت کند.

 

رقیب سواره و ما پیاده ایم

 

وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون شرایط یکسان برای کاندیداها فراهم نیست و رقیب ما در انتخابات سواره و ما پیاده ایم، چرا که او رادیو و تلوزیون را دارد و ما هیچ رسانه ای در اختیار نداریم.

 

وی تصریح کرد: ما از صدا و سیما می خواهیم که اعتدال را بین کاندیداها را رعایت کند.

 

دولت باید جواب گزارش دیوان محاسبات را به طور شفاف بدهد

 

کروبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات دولت گفت: دولت باید جواب گزارش دیوان محاسبات را به طور شفاف بدهد تا مردم نسبت به موضوع آگاه شوند، چون دانستن حق مردم است.

 

وی با بیان اینکه حضور مردم در این دوره از انتخابات بسیار حساس است، گفت: متاسفانه علیرغم حساسیت فوق العالده این دوره از انتخابات عده ای در صدد هستند تا انتخاباتی بی رونق برگزار شود، لذا از تمام اقشار جامعه تقاضا دارم برای دفاع از منافع ملی و نظام در این انتخابات حضوری گسترده و حماسی داشته باشند.

 

دبیر کل حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم حقوق شهروندی به طور یکسان رعایت شود چرا که ایران برای تمامی ایرانیان است.

کد مطلب 876750

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