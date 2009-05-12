اول اعداممان کردندبعد محاکمه/ با صعود به لیگ برتر پاسخ شان را می دهیم

امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد اتفاقات دیدار تیم های پتروشیمی تبریز و استیل آذین گفت: در آن دیدار هم به ما فحاشی های شدید شد، هم کتکمان زدند و هم سکه روی سر سرمربی تیم ما ریختند، آنوقت در کمال ناباوری قبل از اینکه ما را برای ادای توضیحات به کمیته انضباطی دعوت کنند، ما را پیش از محاکمه اعدام کردند.

وی با بیان اینکه ششکلانی عضو هیئت مدیره باشگاه شهرداری تبریز است و حتی علیه دوست قدیمی اش نادر دست نشان هم حرکتی غیر منتظره انجام داد، تصریح کرد: این مدیر خیلی راحت می گوید حقتان است که فحش های ناموسی و بسیار زشت بشنوید، آیا به غیر از اینکه نتیجه این دیدار به سود شهرداری باشد، به سود چه تیمی بود. متاسفانه وقتی از جایگاه ویژه علیه ما فحاشی می کنند و بعد هم خودمان مقصر می شویم، چه باید بگویم. واقعا برای این فوتبال و اتفاقاتی که در آن رخ می دهد، متاسفم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین با بیان اینکه فیلم صحنه حمله به نادر دست نشان را به کمیته انضباطی ارجاع داده است، خاطر نشان کرد: ما به این رای اعتراض کردیم زیرا با رای کمیته انضباطی ما تا پایان مسابقات نمی توانیم دیگر از دست نشان استفاده کنیم. واقعا متاسفم که قبل از اینکه از ما به خاطر اتفاقات آن دیدار توضیح بخواهند، علیه ما رای صادر کرده اند.

وی بابیان اینکه اگر در پایان این 20 روز محرومیت مشخص شد سرمربی تیم ما مقصر نبوده، چه کسی تاوان ضررهای تیم ما را می دهد، اضافه کرد: پس از این اتفاقات بازیکنان تیم هم قسم شده اند برای اعاده حیثت خود و آن فحاشی ها را با موفقیت در بازی های آینده و صعود به رقابت های لیگ برتر به بهترین شکل پاسخ بدهند. البته اگر بگذارند در بازی های آینده ما در زمین مسابقه امتیاز لازم را کسب کنیم.

مهریزی در پایان با بیان اینکه اگر تحقیق کنید مشخص می شود تنها 3 داور تمام مسابقات یک تیم را در لیگ دسته اول قضاوت کرده است، در پایان گفت: مدیر عامل شهرداری ما را متهم می کند پس از بازی دور رفت که ما در تهران مغلوب این تیم شدیم، ناظر فدراسیون در آن بازی(آقای حمیراد) را به عنوان سرپرست تیم انتخاب کرده ایم. البته اگر این موضوع جرم بوده یا آقای حمیراد در آن بازی به ما کمک کرده است، پس چرا بازنده شدیم و آنها را شکست ندادیم.