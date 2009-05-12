نامزدهای انتخاباتی از تخریب یکدیگر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه دوشنبه در جمع فعالان ستادهای انتخاباتی استان افزود: انتخابات در جلب مشارکتهای مردم در سرنوشت کشور نقش موثر دارد و باید در این رویداد مشارکت فعال کرد.

وی اظهار داشت: باید انتخاباتی سالم در پیش رو داشت و از اهانت به دیگر نامزدهای انتخاباتی پرهیز شود تا عموم مردم بتوانند براساس موضع مشخص در پای صندوقهای اخذ رأی حاضر شوند.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد؛ شعارهای اساسی و اصلی، شعارهای مردمی است که در تبلیغات بین توده های مردم موثر و کارساز می باشد که این امر در زمان انتخابات قبلی جایگاه خود را پیدا کرده است.

امام جمعه گرگان گفت: در کشور ما طبق آمارهای موجود دراین دوره از انتخابات 46 میلیون و 200 هزار نفر واجد شرایط رای داریم که با توجه به این میزان باید همه مسئولان و مجریان انتخابات تمام تلاش خود را در برپایی هر چه باشکوه تر انتخابات نمایند.

وی یادآورشد: بر همه واجدان شرایط رای دادن واجب است که در این انتخابات حضور حداکثری داشته باشند، زیرا یکی از مهمترین موضوعاتی که اکثر رسانه ها اعم از داخلی و خارجی به آن می پردازند بحث انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

وی عنوان کرد: باید تمام تلاش خود را صرف این نماییم که با حضور حداکثری دراین آزمایش بار دیگر عظمت و بزرگی ملت ایران را به تمامی جهانیان نشان دهیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به تبلیغات منفی که از سوی برخی از دشمنان داخلی و خارجی در این خصوص صورت می گیرد افزود: متاسفانه برخی از داخل کشور، دشمنان این انقلاب را در خصوص نتیجه و نحوه برگزاری انتخابات با اظهار نظرات غیر واقعی همراهی می کنند و سعی در تخریب و سیاه نمایی این امر مهم دارند.

نماینده مردم گلستان درمجلس خبرگان رهبری گفت: وجود ایراد و اشکال در هر کاری امری طبیعی است ولی نباید با بزرگ جلوه دادن این مشکلات کوچک نتیجه انتخابات را تحت تاثیر منفی قرار داد.