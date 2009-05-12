ایران باید بحران مالی جهان را جدی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمود اسلامیان شامگاه دوشنبه در نشست ترسیم فضای اقتصادی کشور در مقایسه با اقتصاد جهانی با اشاره به اینکه اکنون بحران مالی ایران را هم فرا گرفته افزود: آنچه که باید از نگاه دولت مردان پنهان نماند این است که انکار این بروز و ظهور بحران مالی مشکلی را مرتفع نخواهد کرد و باید در این عرصه شفافیت داشت

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وی با اشاره به ابعاد مختلف بحرانی مالی جهان اظهار داشت: نباید فراموش کرد که دو بعد مهم این بحران در تمامی عرصه ها یکسان بوده که در برهه نخست بازار مالی دنیا سقوط کرده و خوشبختانه چون ایران در این بازار سهمی ندارد، دچار مشکل نشده است

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وی به آسیب دوم نیز اشاره و تصریح کرد: آسیب دومی که در داخل کشور ما نیز به بخش تولید راه یافته و بازار تولید را به نوعی در دچار سردرگمی کرده است به وضوح در موجودی انبار تولید کنندگان قابل مشاهده است که عدم فروش و تحقق برنامه فروش گواه این مسئله است

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اسلامیان همچنین تصریح کرد: تفاوت ایران با دنیا در این است که دنیا این بیماری را پذیرفته و به صورت طبیعی به دنبال درمان آن است اما این بیماری هنوز در ایران پذیرفته نشده چنانچه مسئولان وزارت بازرگانی، هنوز این واقعیت را نپذیرفته اند و به جای کمک نیز حتی برخی بانکها شمشیر را از رو کشیده اند که انتظار از مسئولان کشور پذیرفتن این اصل است

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رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: باید کسانی را که ایجاد اشتغال می نمایند و دارای فضیلت و کرامت هستند یاری رساند و این مهم در گرو قبول این بحران از سوی مسئولان است

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اسلامیان خاطر نشان کرد: کشور به سعادت نمی رسیم مگر از مسیر تلاش که مسئولان باید به این مهم توجه کنند تا کشور از این وضعیت خارج شود