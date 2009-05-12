غرب دیگر نمی تواند به جایگاه اقتصادی پیشین خود بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی ایمانی راد شامگاه دوشنبه در نشست "ترسیم فضای اقتصادی کشور در مقایسه با اقتصاد جهانی" با اشاره به اینکه اکنون دولت آمریکا نزدیک به 12 تریلیون دلار بدهکار است، عنوان کرد: اکنون دولت و مردم آمریکا بدهکارترین مردم و دولت دنیا هستند. وی افزود: آمریکا دیگر نخواهد توانست به جای قبلی خود بازگردد و اکنون جامعه آمریکا نیز چون جامعه قبلی نیست و در این جامعه یک انقباض اقتصادی پیش آمده که پیش بینی می شود مردم آمریکا طی 10 سال آینده با این مشکل دست و پنجه نرم کنند. ایمانی ادامه داد: تنها 10 تریلیون دلار از مبلغ فوق در دولت بوش ایجاد شد و بسیاری از صاحب نظران جهان نیز بر این باورند که دهه

های آینده دهه غرب نیست و دهه های آینده را دهه هند، روسیه و چین می

دانند چون در عمق اقتصاد آمریکا و اروپا مشکل وجود دارد. وی ادامه داد: اکنون ترس

عجیبی در جوامع اروپا شکل گرفته و در رکود قیمتها به جایی رسیده که قیمت مسکن در آمریکا زیر قیمت تمام شده است. ایمانی

راد ادامه داد: آنچه ایران را به

اقتصاد جهانی پیوند می دهد، نفت است که باید به تغیییرات قیمت نفت نگاه کرد و علاوه بر این عامل قیمت

های جهانی نیز اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، چنانچه دولت در سال گذشته بخش عمده علت بالا رفتن کالاها را به نرخ جهانی نسبت داد. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین قیمت دلار و نرخ بهره جهانی را در ایران موثر دانست و اظهار داشت: به طور مثال زمانی که نرخ بهره جهانی با کاهش روبرو می شود قیمت طلا بالا رفته لذا باید تصریح نمود که نرخ بهره در مسائل اقتصادی ایران موثر است. شرایط اقتصادی ایران در سال جاری شرایط ویژه ای است وی در ادامه

با اشاره به اینکه ایران در سال 88 وارد یک شرایط اقتصادی ویژه ای است، افزود: ایران در سه دوره رونق جدی اقتصادی داشته که در دوره اول اقتصاد ایران طی سال

های 1352 تا 1356 دچار یک رونق کاذب شد و در این سال

ها بهای نفت از سه دلار به 11 دلار رسید که در نتیجه فراوانی کالا در کشور را شاهد بودیم. وی ادامه داد: در این دوران حجم سرمایه گذاری عظیم در کشور انجام شد که صنایع اصفهان هم مربوط به آن دوران است و در نتیجه همین امر بود که بهای مسکن نیز بالا رفت و صنعت و کشاورزی نیز ضعیف و حتی تورم نیز دو رقمی شد که این مهم ناشی از فقدان تدبیر لازم در شورای اقتصاد 1350 تا 1356 بود. ایمانی راد ادامه داد: دوره دوم را طی سالهای 1369 تا 1373 دانست که در اثر بالا رفتن بهای نفت آغاز شد. این کارشناس مسائل اقتصادی دوره سوم را در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی از سال 82 به بعد دانست که درآمد نفتی افزایش یافت به طوری که در سال 86 و 87 کشور بالاترین درآمد نفتی را داشت. وی ویژگی بارز این سه دوره را در ضربه خوردن صنعت، بالا رفتن قیمت مسکن توسعه خدماتی از قبیل موسسات آموزشی، بازرگانی و ... دانست. دولت دهم باید اقتصاد انقباضی داشته باشد ایمانی راد در ادامه اظهار داشت: دولت دهم باید اقتصاد را جمع کند و وارد یک اقتصاد انقباضی شود چرا که این دوره نیز دارای شرایط خاصی است. وی تصریح کرد: 12 روند برای اقتصاد ایران در سال 88 اقتصاد پیش بینی می شود که رکود نسبی در بازار بورس، ثبات قیمتهای در شش ماهه اول و افزایش تدریجی آن در شش ماهه دوم، کاهش نسبی قیمتها در بخش مسکن در طول سال 88، کاهش رشد نقدینگی در شش ماهه اول و افزایش آن در شش ماهه دوم، کاهش نسبی هزینه های دولتی و کاهش تقاضا و درآمد سرانه ریالی و دلاری، کاهش حجم واردات و صادرات، کاهش درامد ارزی، رکود نسبی در صنعت و کشارزی و رونق در بخش

ها جایگزین واردات، افزایش قیمت دلار و احتمال دلاری شدن اقتصاد ایران، رکود در بخش خدمات از ویژگیهای اقتصادی سال 88 است. وی در ادامه از جمله دلایل بالا رفتن قیمتها را در این دانست که دیگر نمی توان در سال 88 واردات داشت چرا که گمان می شود دلار آمریکا با افزایش روبرو شود. ایمانی

راد همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری رکود تورمی هم به سراغ ما خواهد آمد، گفت: این شرایط در غرب هم اتفاق افتاده چنانچه در دو سال آخر موسوی و بعد از آن در دوران هاشمی رفسنجانی نیز اتفاق افتاده بود و در هر صورت در سال 88 با رکود تورمی مواجه خواهیم بود که این یک پیش بینی است. وی تصریح کرد: در این شرایط بازار بورس نیز در رکود خواهد بود چرا که بدنه اصلی بورس بخش صنعت است اما درهر صورت بازار بورس بازار نامناسبی برای سرمایه گذاری نیست و بخش صنعت و خدمات در بازار بورس نیز کمترین رشد را دارد وضعیت بانک

های خصوصی و بازرگانی نیز تا حدودی وضعیت بهتری دارد. ایمانی راد خاطر نشان کرد: در هر صورت رونقی که در ماههای نخست سال وجود داشته دیگر دوام ندارد و اگر تحریم

های بعدی آغاز شود بدنه بورس صدمه بیشتری خواهد دید و بازرگانی نیز در برخی حوزه مطلوب خواهد بود. حباب مسکن هنوز در ایران به طور کامل نترکیده است این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قیمت مسکن طی سالهای اخیر و در اثر بحران و رکود جهانی گفت: در بخش مسکن همان گونه که در گذشته نیز پیش بینی می شد احساس می شود هنوز به جای خودش بازنگشته و پیش بینی کاهش 15 درصدی قیمتها در بخش مسکن وجود دارد. وی ادامه داد: این مسائل حاکی از مشکل در بخش مسکن است که یکی از فاکتورهای آن را می توان در افزایش سن ازدواج دانست که عقب افتاده و حباب مسکن هنوز در ایران کامل ترکیده نشده و حتی اگر رکود اقتصادی ادامه داشته باشد رکود 15 درصدی را داریم. هر گونه فعالیت اقتصادی که منجر به تحصیل ارز شود در کشور سود آور است ایمانی

راد در ادامه با اشاره به اینکه طی دو سه سال آینده در رکود به سر خواهیم برد، ادامه داد: لذا در این زمان موضوع ارز داغ