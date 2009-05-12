کمک عزتمندانه به نیازمندان از برنامه های اصلی من است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر دوشنبه در جمع مردم کرمانشاه در محل مسجد جامع این شهر اظهار داشت: عوام فریبی از اقدامات ناروا در حق مردم است که من در راستای کمک به مردم این اقدام را هیچگاه انجام نخواهم داد.

وی با اشاره به حق مردم در انتخاب سرنوشت خود گفت: مردم نباید از حق انتخاب خود بگذرند و باید با حضور خود در این انتخاب از حق انتخاب گری خود دفاع کنند.

مردم در هر صورت پای صندوقهای رای بیایند

کروبی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور در ابعاد مخلف گفت: مردم اگر از اوضاع فعلی راضی هستند و می خواهند این روال ادامه داشته باشد و یا اگر از این وضع ناراضی هستند و خواستار تغییرند در هر دو صورت باید پای صندوق ها رای بیایند.

وی با اعلام این موضوع که در صورت انتخاب از تمامی نیروهای کارشناس در نقاط مختلف کشور جهت توسعه همه جانبه استفاده خواهد کرد، گفت: سعی خواهم کرد با استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود و با مشارکت نیروهای متخصص، فعال، کاردان و ورزیده تحولی در کشور ایجاد کنم.

توزیع سهام نفت و گاز از برنامه های اقتصادی دولت احتمالی کروبی

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه با تشریح بخشی از برنامه های اقتصادی خود گفت: توزیع سهام شرکت های نفت و گاز در بین تمامی مردم یکی از طرح های اقتصادی دولت من خواهد بود.

وی برقراری حقوق شهروندی، رعایت حقوق تساوی زن و مرد و ایجاد امنیت و آرامش را از دیگر برنامه های خود اعلام و تصریح کرد: عزت، عظمت و غرور این ملت سرافراز را به آنها باز می گردانم به گونه ای که اگر شخصی از کشور خارج شد احساس حقارت و کوچکی نکند.

کروبی با تاکید مجدد بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات خاطر نشان کرد: حضور گسترده و پرشور شما مردم در انتخابات نشان خواهد داد که زنده اید و می خواهید اعتراض خود را در صورت ناراضی بودن از وضع موجود به این شکل نشان دهید.