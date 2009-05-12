حاشیه های سفر کروبی به کرمانشاه

- به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بر اساس اعلام ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در کرمانشاه وی قرار بود که ساعت 8 و30 دقیقه صبح دوشنبه در بازگشت از سفر یک روزه خود به استان ایلام وارد شهر کرمانشاه شود که به گفته همراهان ایشان به دلیل استقبال مردم در شهرستان اسلام آباد غرب، ورود وی با بیش از یک ساعت تاخیر همراه بود.

- برنامه دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه نیز با یکساعت تاخیر انجام و زمان در نظر گرفته شده نیز به یک ساعت کاهش یافت که این اقدام باعث اعتراض برخی از دانشجویان شد.

- در جلسه دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه گروه کوچکی از دانشجویان با حرکات، صداها و سوتهای مکرر خود قصد ایجاد اختلال در جلسه را داشتند که با صحبتهای کروبی مبنی بر اینکه تریبون برای شنیدن صداهای مخالف باز است و دعوت از آنها برای اعلام رسمی نظرات خود این بی نظمی خاتمه یافت.

- در دیدار کروبی با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز عده ای با همهمه و سر و صدا در پاره ای از موارد نظم جلسه را به هم می زدند و در اواخر جلسه نیز برگزار کنندگان، کنترل تریبون را تا حدودی از دست داده بودند، در برخی موارد نیز مواضع گروه های قومی از تریبون مطرح شد.

- برنامه دیدار با مردم در مسجد جامع کرمانشاه نیز با تاخیر انجام گرفت و علیرغم حضور نسبتاً اندک مردم در این جلسه تعدادی از حاضرین نیز زودتر از پایان جلسه مسجد را ترک کردند.

- حجت الاسلام مهدی کروبی قرار بود راس ساعت 22 در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کنند که علیرغم حضور خبرنگاران تا ساعت 24 این جلسه برگزار نشد و اغلب خبرنگاران با توجه به تداوم جلسه خصوصی کروبی با برخی از فعالان سیاسی، استان محل کنفرانس را ترک کردند.

- مهدی کروبی قرار بود شب گذشته کرمانشاه را با آخرین پرواز به مقصد تهران ترک کند که به دلیل تراکم برنامه ها و تاخیر پیش آمده ناچار شد با اولین پرواز صبح سه شنبه سفر خود به استان کرمانشاه را پایان دهد.