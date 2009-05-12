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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۲

در پژوهشگاه صنعت نفت /

پایلوت نیمه صنعتی تولید نانوکاتالیستها امروز راه اندازی می‌شود

پایلوت نیمه صنعتی تولید نانوکاتالیستها امروز راه اندازی می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت از راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی تولید نانوساختارهای اکسید فلزی در این پژوهشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیمراد رشیدی با بیان این خبر افزود: واحد نیمه صنعتی تولید نانو ساختارهای اکسید فلزی و نانوکاتالیستها امروز سه شنبه در پژوهشگاه صنعت نفت راه‌اندازی می شود.

وی افزود: این فناوری یک روش جدید با صرفه اقتصادی بالا است که توسط پژوهشگاه صنعت نفت ثبت اختراع و راه اندازی می شود.

به گفته رشیدی در این روش که نوع خاصی از رسوب گذاری بخار شیمیایی است نانوساختارهای فلزی مختلف با اندازه های کنترل شده در ابعاد نانومتر تولید می شود.

رئیس مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت ادانه داد: این فناوری چند منظوره تولید بسیاری از نانوکاتالیستهای صنعت نفت را امکانپذیر می سازد.

کد مطلب 876777

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