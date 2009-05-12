دومین راه ارتباطی استانهای قزوین و گیلان به زودی بازگشایی می شود

صمصام خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به مراحل ساخت جاده دستجرد گفت: برای اجرای این طرح با اختصاص چهار میلیارد و 250 میلیون ریال ازمحل اعتبارات مناطق محروم و استانی، تاکنون 15 کیلومتر راهسازی شده است.

خانی ، حوزه استحفاظی استان قزوین در اجرای این طرح را تا پل روستای انبوه اعلام و اضافه کرد: هم اکنون این جاده در حوزه استان قزوین به طور کامل بازگشایی شده و با اختصاص اعتبار طی سالهای آینده آسفالت خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری الموت و رودبار شهرستان با اشاره به اینکه دهستان دستجرد از توابع رودبار شهرستان استان قزوین 24 روستا دارد به مزایای ساخت این جاده اشاره و تصریح کرد: تسهیل دررفت آمد و محرومیت زدایی ازروستاهای منطقه ، رونق گردشگری و تسهیل در حمل محصولات کشاورزی روستاییان از جمله مزایای اجرای این طرح است.

به گفته صمصمام خانی پیش از این با ساخت جاده ویار- سپارده مسیر ارتباطی بخش رودبارشهرستان استان قزوین با استان گیلان بازگشایی شده بود.

رئیس اداره راه وترابری الموت همچنین در خصوص ساخت جاده سه هزار و مسیر ارتباطی بین این منطقه با روستاهای استان مازندران هم گفت: برای اجرای این طرح هم اکنون فقط برش حدود 200 مترصخره این مسیر در حوزه استان مازندران باقی مانده که امید است به زودی این جاده نیز بازگشایی شود.

خانی گفت: برای ساخت این جاده در مناطق کوهستانی روستاهای دواستان قزوین و مازندران تاکنون 30 کیلومتر راهسازی شده است.

رئیس اداره راه و ترابری الموت و و رودبار شهرستان همچنین با اشاره به اجرای دو طرح مطالعاتی در مسیرروستاهای رجایی دشت - قسطین رود - کارندچال و جاده سنبل آباد اظهار داشت: با نهایی شدن مطالعات این طرح ها و تکمیل آن، ارتباط بین جاده قزوین – الموت – تنکابن و ویار - سپارده برقرار می شود.

در حال حاضر بیش از 600 کیلومتر راه روستایی و 150 کیلومتر جاده فرعی در مناطق رودبار الموت و رودبار شهرستان وجود دارد و این مناطق به دلیل کوهستانی بودن دارای چهار گردنه صعب العبور است.