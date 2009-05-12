نجفی در گفتگو با مهر: سینماگران باید "فرهنگ" را به دغدغه اصلی سیاستمداران تبدیل کنند

کارگردان فیلم سینمایی "زاگرس" درباره وظیفه سینماگران در فضای انتخابات به خبرنگار مهر گفت: هنرمندان برای مردم گروههای مرجع هستند و حضور فعال آنها در عرصه انتخابات می‌تواند علاوه بر جهتدهی به آرا و افکار فضای انتخابات را پرشورتر کند. در دوره‌های اخیر سینماگران حضوری چشمگیر در فضای انتخابات داشته و کوشیده‌اند با اعلام مواضع خود مطالبات این گروه را با سیاستمداران مطرح کنند.

نجفی ادامه داد: دیدگاه رئیس جمهوری نسبت به فرهنگ به ویژه سینما را می‌شود از عملکرد و سوابق وی تشخیص داد. نامزدهای ریاست جمهوری در صحبت‌ها و اظهار نظرهایشان درباره مسائل فرهنگی و سینمایی نیز اعلام موضع می‌کنند. سینماگران نیز در این مقطع باید مطالباتشان را با نامزدها در میان بگذارند و از آنها بخواهند برنامه‌های حمایتی از سینما داشته باشند.

وی افزود: به دلیل شرایط جامعه اغلب نامزدها به برنامه‌های معیشتی و تامین نیازهای اقتصادی اقشار مختلف توجه می‌کنند و در این شکل فرهنگ به مقوله‌ای درجه دو تبدیل می‌شود. جامعه برای پیشرفت نیاز به رشد فرهنگی دارد و این رشد و بلوغ میسر نمی‌شود مگر اینکه سیاستمداران به گسترش فرهنگ و هنر در جامعه اهمیت بدهند.

نجفی گفت: سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب سفیری شایسته‌ برای فرهنگ و هنر بوده و موقعیتی خاص در محافل بین‌المللی داشته است. حمایت از سینما می‌تواند ما را به روزهای اوج سینمای ایران نزدیک کند. دنیای امروز، دنیای رسانه‌هاست و کدام رسانه به اندازه سینما می‌تواند در شکل‌گیری افکار موثر باشد؟ رئیس‌ جمهوری آینده باید به این قدرت آگاه باشد و از آن استفاده کند.

کارگردان مجموعه "سربداران" با اشاره به لزوم ادامه ارتباط سینماگران و رئیس جمهوری گفت: این رابطه نباید به زمان انتخابات محدود شود. سینماگران از رئیس جمهوری آینده انتظار دارند در دوران فعالیت توجهی ویژه به فرهنگ و سینما داشته و شنونده صحبت‌های اهالی سینما باشد.