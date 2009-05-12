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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

به مناسبت روز جهانی خانواده/

تور بین‌دینی دیدار از سرای سالمندان برگزار می‌شود

تور بین‌دینی دیدار از سرای سالمندان برگزار می‌شود

همزمان با روز جهانی خانواده (۱۵می)، گروه جوانان مؤسسه گفتگوی ادیان تور بین دینی بازدید از سرای سالمندان ادیان مختلف را برگزار می‌کند.

به  گزارش خبرگزاری مهر، این تور یکروزه که همزمان با روز جهانی خانواده، جمعه ۲۵ اردیبشهت ماه برگزار می‌شود، شامل بازدید از آسایشگاه سالمندان مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی است.

علاقمندان برای شرکت در این تور می توانند با مؤسسه ارتباط برقرار کنند .

گروه جوانان "مؤسسه گفتگوی ادیان" سال 1383 با اهداف آشنایی جوانان با ادیان مختلف جهت تقویت روح معنویت میان آنان و استفاده از ارزشهای مشترک معنوی در رویارویی با بحرانهای اجتماعی جوانان، ایجاد فرهنگ گفتگو، مدارا، همزیستی و احترام متقابل میان جوانان ادیان مختلف و نیز ارائه چهره ای شفاف و واقعی از جوانان ایرانی پیرو ادیان مختلف به عنوان یکی از حلقه های همکاری سازمان جهانی URI در منطقه خاورمیانه و زیر نظر "مؤسسه گفت وگوی ادیان" تأسیس شد.

 

 

 

کد مطلب 876791

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