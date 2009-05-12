به گزارش خبرگزاری مهر، این تور یکروزه که همزمان با روز جهانی خانواده، جمعه ۲۵ اردیبشهت ماه برگزار می‌شود، شامل بازدید از آسایشگاه سالمندان مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی است.



علاقمندان برای شرکت در این تور می توانند با مؤسسه ارتباط برقرار کنند .

گروه جوانان "مؤسسه گفتگوی ادیان" سال 1383 با اهداف آشنایی جوانان با ادیان مختلف جهت تقویت روح معنویت میان آنان و استفاده از ارزشهای مشترک معنوی در رویارویی با بحرانهای اجتماعی جوانان، ایجاد فرهنگ گفتگو، مدارا، همزیستی و احترام متقابل میان جوانان ادیان مختلف و نیز ارائه چهره ای شفاف و واقعی از جوانان ایرانی پیرو ادیان مختلف به عنوان یکی از حلقه های همکاری سازمان جهانی URI در منطقه خاورمیانه و زیر نظر "مؤسسه گفت وگوی ادیان" تأسیس شد.