اغلب جوانان ایرانی به فقر حرکتی دچارند

یک فیزیولوژیست ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : به عنوان مثال یک مرد جوان سالم غیرورزشکار باید روزانه 8 تا 9 هزار قدم بردارد و یا اگر در شرایط کاری قرار دارد که این کار برایش امکانپذیر نیست می بایست معادل آن کالری مصرف کند.

دکتر مسعود حاج رسولی افزود : این میزان دست کم برابر با روزانه 2 ساعت تفریح فعال است که البته نه تنها جوانان بلکه در میان هیچ قشری از مردم کشور ما رعایت نمی شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مردم ما ملتی ورزش بین هستند تا ورزشکار، تاکید کرد: در مجموع مردم ایران اگر هم به ورزشی علاقمند باشند بیشتر ترجیح می دهند به عنوان مخاطب به آن نگاه بکنند تا خود نسبت به آن اقدام کنند.

آنگونه که دکتر حاج رسولی عنوان کرد، مردم ایران در میان دیگر مردم جهان به نسبت بیشتر از وسایل راحتی مانند ماشین، آسانسور و وسایل تکنولوژیک دارای کنترل از راه دور استفاده می کنند که این مسئله نیز بر کم تحرکی بیشتر آنها افزوده است.

این استاد دانشگاه عمده دلایل فقر حرکتی در میان مردم و جوانان کشور را کمبود فضاهای عمومی مناسب ورزش، بد بودن شرایط اقتصادی و اختصاص وقت زیاد برای رفع مشکلات مالی، وجود باورهای غلط مبنی بر لزوم انجام ورزش در سالنهای دارای تجهیزات گرانقیمت و رواج فراوان بازیهای انفرادی و رایانه ای در میان کودکان اعلام کرد.