باند قاچاق مواد مخدر شیشه در بطریهای روغن زیتون منهدم شد

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو نفر از متهمانی که مبادرت به انتقال هوایی مواد مخدر شیشه در بطریهای مایعات و روغن زیتون می کردند توسط ماموران فرودگاه شناسایی و دستگیر شدند.

این خبر در حالی از سوی اسدیان اعلام می شود که بر اساس آمار نیروی انتظامی 440 درصد کشف شیشه در تهران رشد داشته است. در عین حال اظهارات مقامات رسمی پلیس نشان می دهد که 80 درصد مصرف‌کنندگان شیشه ایران در تهران سکونت دارند.

همچنین بر اساس آمارهای رسمی 95 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر شیشه را مردان و 5 درصد را زنان و دختران تشکیل می دهند.

تحقیقات نشان داده مواد مخدری مانند شیشه باعث تضعیف بافت عضلانی، اختلال درسیستم عصبی و مغزی واز بین رفتن قدرت تمیز و تشخیص افراد می شود و عواقب ناگواری برای فد مصرف کننده به بار می آورد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه شناسایی متهمان گفت: ماموران فرودگاه امام خمینی (ره) به شیشه های مایعاتی که توسط دو نفر از طریق هوایی به سایر شهرهای کشور منتقل می شد مشکوک شده و در بررسی محتوی این شیشه ها مشخص گردید مواد موجود در بطریها ، مواد مخدر شیشه است.