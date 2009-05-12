سعید سهیلی درباره جایگاه سینماگران در انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگار مهر گفت: هنرمند به و‌یژه فیلمساز نمی‌تواند نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد. انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور است و اقشار مختلف با حساسیت آن را دنبال می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که فیلمسازان هم وارد کارزار شوند و با موضعگیری شفاف و روشن از نامزد مورد علاقه‌شان حمایت کنند.

وی در ادامه افزود: در دوره‌های اخیر حضور گرم و پرشور سینماگران در ستادهای انتخاباتی بازار رقابت را گرم کرده و مطالبات سینماگران را به گوش سیاستمداران رسانده است. اما این ارتباط پس از انتخابات قطع شده و تعاملی که باید بین سیاستمداران و سینماگران باشد استمرار پیدا نکرده است.

این فیلمساز ادامه داد: نمی‌شود با گفتن جمله ما سیاسی نیستیم مسئولیت مدنی و سیاسی‌مان را نادیده بگیریم. جامعه ایرانی جامعه‌ای سیاسی است و همه اقشار درباره رویدادهای سیاسی اظهار نظر می‌کنند. در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت هنرمند و سینماگر از موضعگیری درباره انتخابات طفره برود.

سهیلی گفت: من در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی هرگز با او ملاقاتی نداشتم. اما در این دوران، ارتباط مستمر و قوی بین هنرمندان و رئیس جمهوری وجود داشت و حمایت خاتمی از سینماگران مشهود بود. در دوره‌های دیگر شاهد این ارتباط متقابل نبودیم.

کارگردان "سنگ، کاغذ، قیچی" افزود: در دوره‌هایی ورزشکاران و سینماگران از نامزدهایی حمایت می‌کردند اما پس از پایان جدال انتخاباتی به نظر می‌رسید نقش پررنگ این گروهها برای جلب رای مردم فراموش شده است. این یکی از عواملی است که باعث سرخوردگی چهره‌های شاخص و محبوب می‌شود و انگیزه آنها برای ورود به فضای انتخابات را از بین می‌برد.

سهیلی رشد سریع مردمسالاری در جامعه را در گرو مشارکت سینماگران و هنرمندان و اهالی فرهنگ دانست و افزود: حضور این اقشار باید در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی جدیتر شود. حمایت از یک جریان فکری و سیاسی یا یک نامزد ریاست جمهوری فرصتی است تا هنرمندان خواسته‌هایشان را به گوش مردان سیاست برسانند و از آنها بخواهند تصمیم‌هایی دلسوزانه و حمایتی برای هنر بگیرند.

این نویسنده و کارگردان در پایان گفت: نگاه رئیس جمهوری به فرهنگ و هنر فضا برای رشد و تعالی هنر در جامعه را به وجود می‌آورد. حمایت سینماگران از نامزدها باید با در نظر گرفتن این نگاه باشد و به منافع بلندمدت سینمای ایران بیندیشند و از نامزدها بخواهند برنامه‌های سینمایی‌شان را اعلام کنند.