شمارش معکوس برای آغاز جشنواره کن

به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه موسیقی و تجسمی می‌پردازد به گفتگو با محمود شالویی رئیس دفتر هنرهای تجسمی، یادداشتی درباره رابطه مخاطب و دریافت آثار هنری، نقاشی‌های احمد نادعلیان در نگارخانه ماه مهر، اجرای سمفونی مقاومت در تالار وحدت و اخبار کوتاه. گرامیداشت پیمان ابدی، رضا سیدحسینی در آینه آثارش، گپی با مجید یاسر، نشست خبری جشنواره تئاتر مقاومت، بازگشت کیانوش عیاری به سینما، انتشار ویژه‌نامه بهار مجله فیلم و یادداشت در صفحه پایانی آمده است.

"همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به گزارشی از کنسرت علیرضا مشایخی و گروه کوبه‌ای ارکستر موسیقی نو و یادی از داود عزیزی. ملی شدن جشنواره تئاتر مقاومت، برنامه ارکستر سمفونیک تهران برای ارتحال امام (ره)، صبا میزبان هنرمندان تبریز، "بی‌پولی" گزینه اکران عید فطر و اخباری کوتاه از مهدی چمران، مجید جوزانی، مجید انتظامی، ستاره پسیانی، بهاره رهنما و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.

"تهران امروز" در صفحه فرهنگ امروز می‌پردازد به نگاهی به روند پرداخت مسائل دینی در ادبیات، مخالفت علمای جهان اسلام با مجموعه "الاسباط" و اخبار کوتاه. گزارشی از مراسم رونمایی از کتاب جدید نصرالله افجه‌ای، گپی با کورش گلناری مجسمه‌ساز و مطلبی درباره ابوالحسن خان صدیقی در صفحه تجسمی، مطلبی درباره مجموعه‌های خاطره‌انگیز دهه شصت تلویزیون و نگاهی به برنامه‌های ترکیبی سیما در صفحه تلویزیون و گفتگو با فریدون حسن‌پور و تأملی بر فیلم‌های وی در صفحه آدم‌ها و قصه‌ها و یادداشتی از رسول نجفیان در صفحه پایانی منعکس شده است.



"جام ‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ادامه تصویربرداری مجموعه "پرانتزباز"، "جاودانگی" تندگویان در جزیره خارک، مخالفت جهان اسلامی با ساخت مجموعه "الاسباط"، بزرگداشت پیمان ابدی در مسجد بلال و اخبار کوتاه. گفتگو با ابوالفضل جلیلی درباره دنیای مستند و نگاهی به مستندهای در حال پخش سیما در صفحه گفتگو، مطلبی درباره رقابت فیلمسازان در شصت و دومین جشنواره کن در صفحه سینما و برنامه‌‌های جشنواره تئاتر مقاومت، افتتاح موزه نیما یوشیج و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"خبر" در ویژه‌نامه نمایشگاه کتاب می‌پردازد به گفتگو با رضا کیانیان درباره انتشار تازه‌ترین کتابش "این مردم نازنین"، گلایه سیدمهدی شجاعی از ارشاد و اخباری از نمایشگاه کتاب تهران. گپی با جلال‌الدین معیریان چهره‌پرداز فیلم‌ها و مجموعه‌ها در صفحه جامعه، گفتگو با پرویز کلانتری درباره جایگاه هنر مدرن ایران در صفحه فرهنگ و گپی با عزت‌الله انتظامی پس از عمل جراحی زانو، تهمینه میلانی در تلویزیون، گپی با بهاره رهنما و یادداشت طنز در صفحه پایانی آمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "آخرین ملکه زمین" و مطلبی درباره قصه‌های پلیسی. برگزاری جشنواره ملی تئاتر مقاومت در خرمشهر، کلید خوردن بخش دهم مجموعه "پرانتزباز"، ادامه بزرگداشت فردوسی تا 25 اردیبهشت در سراسر ایران، روایت موسیقایی "فریاد هجران" در تالار وحدت، رقابت غول‌های دنیای سینما در جشنواره کن امسال و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به احتمال سانسور در فیلم‌های انتخاباتی، روایت مصائب فیلم اکران نشده "عصر جمعه"، یادداشتی از بهروز غریب‌پور و اخبار کوتاه. چند نکته در حاشیه کتاب "جوئل و ایتن کوئن"، یادداشتی بر کتاب "سینما در انقلاب"، ساخت موسیقی "خسته‌دلان"، برادران داردن در کن و ... در صفحه سینما مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به گزارشی از جشنواره فیلم کن، نمایش نقاشی‌های نادعلیان و جواهرات تناولی در نگارخانه‌های تهران، دعوت از سازسازان برای حضور در نمایشگاه سازهای ابداعی، نشست شاعران و ادیبان در حمایت از اصلاح‌طلبان، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار و اخبار کوتاه. اکران عمومی "پاتو زمین نذار" و "کلبه"، بازگشت کیانوش عیاری به سینما، دوازدهمین جشنواره تئاتر مقاومت در خرمشهر، نشست "سیدحسینی در آینه آثارش"، رونمایی از جواهرات پرویز تناولی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به عکس‌های اکبر ناظمی از انقلاب در نمایشگاه کتاب، نمایشگاه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، "سایه تنهایی" در شبکه یک، سالن چهارسو میزبان نمایش "مادرمانده"، نشست جشنواره تئاتر مقاومت، اخباری از نمایشگاه کتاب تهران.

"ابتکار" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارشی از روند اجرای کنسرت‌های ایران در خارج از کشور، دومین جشن دستیاران فیلمبردار در خانه سینما، فراخوان فیلم‌های بلند ایرانی در جشن سینما، اخبار کوتاه موسیقی، گپی با بهاره رهنما و همگام با نمایشگاه کتاب تهران.

"بانی‌فیلم" در صفحه نخست می‌پردازد به مجموعه طنز شبانه مهران مدیری برای پاییز و فیلمبرداری "شیر و عسل" در خیابان‌های تهران. گیشه بهاری سینمای ایران، بازدید معاونت سینمایی از پشت صحنه "عصر روز دهم" و "شب واقعه"، عزت‌الله انتظامی در بیمارستان، فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی، مطلبی به مناسبت سالروز تولد کیانوش عیاری، گفتگوی با گلی ترقی، گفتگو با فریبا نادری بازیگر مجموعه "فاکتور هشت"، یادداشتی درباره مرحوم پیمان ابدی و اخباری کوتاه از سینمای ایران و جهان، تئاتر، تلویزیون، ادبیات و ... کار را تمام می‌کند.