تولید ماهیان استخوانی خزر به 60 هزار تن کاهش یافت

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی شامگاه دوشنبه در جمع نمازگزاران اهل سنت در بندر ترکمن افزود: سهم ایران از این مقدار به 24 هزار تن و و سهم استان حدود هزارتن بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بحث استحصال خاویار سهم استان از حدود 10 تن خاویار به پنج تن در سال کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ماهیان در رودخانه ها زاد و ولد می کنند و در استان رودخانه مناسب وجود ندارد و امکان زاد و ولد طبیعی ممکن نیست و درعین حال قوانین محکم قضایی برای برخورد با متخلفان نداریم.

به گفته پاسندی، اگر در قانون صید غیرمجاز به قاچاق تلقی شود، محاکم قضایی در برخورد با متخلفان قاطعانه تر عمل خواهند کرد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: این استان از جمله مکانهای مستعد صیادی است که دارای 110 کیلومتر نوار ساحلی، هزار و 393 نفر صیاد پره و 302 نفر صیاد خاویاری است که ر قالب 23 تعاونی صیادی به فعالیت اشتغال دارند.

وی یادآورشد: سال گذشته حدود هزار تن ماهی استخوانی به ارزش 50 میلیارد ریال در استان صید شد که با توجه به هزینه های صید و شش ماه تلاش به ازای هر نفر 670 کیلوگرم ماهی یعنی حدود 30 میلیون ریال درآمد سرانه شده که با با کسر هزنیه ها سود هر صیاد 14 میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: این وضعیت معیشیتی کفاف نداده و وضعیت درآمد سرانه صیادان مایان خاویاری مناسب نیست.

پسندی افزود: در سواحل ایران 81 گونه ماهی یافت می شود که فیل ماهی، قره برون، چالباش، شیپ، دراکول و ماهیان استخوانی سفید، کفال، کپور و کلمه از جمله آن است.

مدیرکل شیلات گلستان تاکید کرد: حراست از دریا وظیفه همگان بوده و ساحل نشینان در این زیمنه باید به شیلات کمک کنند.