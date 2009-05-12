نمایش واقعی معضلات اجتماعی وظیفه صدا و سیما است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری اعتیاد و رسانه ویژه رسانه‌های شنیداری و دیداری دوشنبه شب در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم عزت‌الله ضرغامی رئیس صدا و سیما، عبدالرضا مصری وزیر رفاه، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سردار حمیدرضا حسین‌آبادی، سردار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، رحیم نظری مشاور دبیر کل و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، پرویز کرمی مشاور وزیر ارشاد، اردشیر زابلی‌زاده مدیر شبکه خبر، حسین تقدس‌نژاد معاون اداری مالی صدا و سیما، مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه تهران و ‌مهدی همایونفر حضور داشتند.

ضرغامی در این مراسم که مجری آن سیدحسین حسینیان بود، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره اعتیاد و رسانه گفت: سردار احمدی‌مقدم همیشه با انگیزه و کارآمدی منشا خدمات ارزنده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند میان دستگاههای فرهنگی هماهنگی ایجاد کنند تا بتوانیم از اعتیاد پیشگیری کنیم. برخی فیلم‌های غربی با محوریت تجارت مواد مخدر تاثیرگذار است، اما گاهی شخصیت‌های منفی در فیلم‌ها با رد و بدل کردن دیالوگ‌هایی تجارت خود را توجیه می‌کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما در بخشی دیگر از صحبت‌ خود با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند از زمان پهلوی اول تهاجم فرهنگی وارد کشور شده است. گرچه برخی می‌گویند تهاجم فرهنگی از زمان قاجار هم بوده اما تعبیر صحبت ایشان این بود که تهاجم فرهگی با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها از زمان پهلوی اول وارد شد.

ضرغامی خاطرنشان ساخت: رسانه مسئولیت دارد با هنرمندی جامعه را آگاه کند، چون یک بخش کار فرهنگی است. بنابراین وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارد. معتقدم یک اثر کوتاه اما تاثیرگذار می‌تواند بهتر از آثاری باشد که دیده شده، اما پیام آن چندان تاثیرگذار نبوده است. می‌توان در قالب یک مستند چند دقیقه‌ای پیام را منتقل و جوانان را به فکر وادار کرد. برنامه‌های ما برای روشنگری اهمیت دارد تا این بلای خانمانسوز را از بین ببریم.

وی اشاره کرد: بنابراین کار ما حساس است و باید با هدفگذاری وارد این حوزه شویم. باید ریسک‌پذیر باشیم. من کاری به نقاط ضعف مجموعه "ساعت شنی" ندارم، اما این اثر با هدفگذاری تولید شد. باید هشدارها را به موقع داد. حال برخی می‌گویند شما سیاهنمایی می‌کنید. وقتی در داخل اثری پخش شود، مشکلی نیست.

رئیس صدا و سیما در ادامه افزود: البته افرادی هستند که سیاهنمایی می‌کنند تا آثارشان در جشنواره‌های خارجی جایزه بگیرد. رسانه ملی واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. به نظرم وظیفه معتمدان رسانه پرداختن به آسیب‌ها است. ما فیلم‌هایی درباره مواد مخدر تهیه کرده‌ایم که قابل پخش از تلویزیون است، اما آنها را به مسئولان داده‌ایم.

وزیر رفاه هم در این مراسم گفت: دکتر احمدی‌مقدم ذهن پویا دارد و عملکرد خوب او جای قدردانی دارد. رسانه نقش مهمی در امر پیشگیری از مواد مخدر دارد و امروز در این باره باید هدفمند تلاش کند، چون کار دشواری است و پیچیدگی‌های زیادی دارد. از سوی دیگر وقتی تلویزیون در این باره برنامه‌ای پخش می‌کند، نمی‌داند الان مخاطب او کیست و چه نوع برداشتی دارد. بنابراین آموزش امر دشواری است، چون مخاطبان سلایق مختلفی دارند.

وی ادامه داد: کار هنرمندان حساسیت‌ زیادی دارد. باید در امر پیشگیری مواد مخدر دستگاه‌های مختلف فرهنگی با یکدیگر مشارکت کنند. امروز دیگر روش‌های قدیم جواب نمی‌دهد. گرچه مجموعه "آئینه عبرت" با زبان طنز و ابتدایی به مواد مخدر پرداخته بود، اما بعدها مجموعه "مسافر" از دریچه جدید به مواد مخدر پرداخت. ما برای درمان اعتیاد نیاز به بازنگری داریم.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به قرص‌های روانگردان و بازار مافیایی مواد مخدر در دنیا گفت: این قرص‌ها وسیله‌ای برای لذتجویی افراطی است. بزرگترین شبکه‌های مافیایی مواد مخدر در دنیا فعالیت می‌کنند. در حالی که تقویت بعد معنوی پاسخگوی نیازهای روحی و درمان اساسی بشر است.

وی خاطرنشان ساخت: امروز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مهمترین آسیب‌ اجتماعی از نگاه مردم معضل مواد مخدر است. بنابراین باید در مقابل این هجوم پاسخ مناسب داشته باشیم. البته اقدام‌های ما در چند سال اخیر افزایش داشته و تقویت شده است. ما تلاش می‌کنیم ورود جوانان را به جمعیت معتادان کاهش دهیم. خوشبختانه هنر زبانی نافذ برای این امر است. این مبارزه مردمی است.

همایونفر‌ دبیر جشنواره در بخشی از این مراسم گفت: 404 اثر در سه بخش بعد از فراخوان به دبیرخانه رسید که یک چهارم از آثار انتخاب شد. 85 درصد از آثار رسیده از صدا و سیما و از 30 مرکز بود. استان خراسان رضوی و استان همدان به ترتیب بیشترین آثار را به این جشنواره ارائه دادند.

علیرضا نوری مدیر رادیو ایران و داور بخش صدای جشنواره اعتیاد و رسانه گفت: آثار زیادی به جشنواره ارسال شد. گرچه در پیشگیری مواد مخدر آگاهی به عنوان قدم اول موثر است، اما کافی نیست و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود. باید تقوا را ترویج کنیم تا تغییر نگرش ایجاد کنیم.

در این مراسم قرار بود محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد هم حضور داشته باشد، اما به دلیل همراهی با رئیس مجلس در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در مراسم حاضر نشد. نمایش کلیپ‌ با موضوع مواد مخدر از دیگر بخش‌های این برنامه بود. دومین جشنواره سراسری اعتیاد و رسانه با معرفی و اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود پایان داد.