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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

وزارت تعاون پیشنهادکرد:

تشکیل بانک تخصصی نفت در قالب شرکت تعاونی سهامی عام

تشکیل بانک تخصصی نفت در قالب شرکت تعاونی سهامی عام

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از مذاکره با وزارت نفت برای تشکیل بانک تخصصی نفت به صورت شرکت تعاونی سهامی عام خبر داد.

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر گفت: انجام این کار و پیگیری تشکیل بانک تخصصی نفت در برنامه اصلی وزارت تعاون در سال 88 قراردارد به نحوی که تلاش می کنیم وزارت نفت تشکیل بانک تخصصی نفت را به شکل شرکت تعاونی سهامی عام بپذیرد.

غریب رضا در بخشی دیگر از سخنانش و در توضیح بیشتر تصریح کرد: وزارت نفت اعلام کرد که بانک نفت را با حضور پیمانکاران، شرکتهای مهندسی مشاور و فعالان در عرصه تجهیزات نفتی تشکیل خواهد داد.

بانک تعاونگران

وی ادامه داد: علاوه بر این که بانک تخصصی نفت جزو برنامه ها و پروژه های اولویت دار ما در سالجاری محسوب می شود، برای راه اندازی بانک تعاونگران نیز تلاش خواهیم کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاونی بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری و اقدامات صورت گرفته زمینه تشکیل بانک تعاون گران فراهم شده است.

غریب رضا از انجام کار مطالعاتی و رایزنی با اتحادیه ها و تعاونیهای بزرگ و برخی تعاونیهای اعتباری برای راه اندازی بانک تعاون گران جدا از بانک دولتی توسعه تعاون نیز سخن گفت و افزود: انجام مذاکرات و گفتگو در این حصوص مثبت بوده و تعاونی ها نیز اعلام آمادگی کرده اند.

وی در پایان سخنانش راه اندازی بانک تعاونگران را در کشور به صورت شرکت تعاونی سهامی عام اعلام کرد و گفت: این کار در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

کد مطلب 876804

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